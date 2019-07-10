Vedat Aydın mezarı başında anıldı

HEP Diyarbakır İl Başkanı olduğu dönemde devlet güçlerince kaçırılıp katledilen ve 90’ların ilk faili meçhul cinayetleri arasında anılan İHD Diyarbakır Şube kurucusu Vedat Aydın ölümünün 28’inci yılında mezarı başında anıldı.

Mardin Kapı Mezarlığı’nda yapılan anmaya HDP milletvekilleri, HDP’li yöneticiler ve Vedat Aydın’ın kardeşi Veysi Aydın katıldı.

Yapılan saygı duruşunun ardından HDP Diyarbakır İl Eşbaşkanı Zeyyat Ceylan söz aldı. Ceylan, “Vedat Aydın demokratik siyasette öncü ve Kürt halkının onuruydu. Bunun için devletin içindeki karanlık güçler 28 yıl önce Vedat Aydın’ı katlettiler. Vedat Aydın şahsında zihniyetini de katletmek istediler. Belki Vedat Aydın’ı fiziken bizden aldılar ama fikri ve manevi olarak yüz binlerce Vedat Aydın yarattılar. Bugün milyonlarca insan hakikati, barışı ve onurlu bir yaşamı sağlamak için Vedat Aydın yolunda ilerliyor. Vedat Aydın ölmedi ve yüreklerde yaşıyor” dedi.

Aydın’ın kardeşi Veysi Aydın da ağabeyinin katillerinin 28 yıldır ortaya çıkarılmadığını hatırlatarak, “Bunca yıldır biz katilin peşinde değiliz. Çünkü biliyoruz ki katil bir organizasyondur. Geçmişten beri Kürtlere bu yapılmıştır. Bunun için tek tek kişilerin peşine düşmüyoruz” açıklaması yaptı.



