Vedat Milor: Patronun restoranlarını eleştirdiğim için programım sonlandırıldı

Ünlü gastronomi uzmanı Vedat Milor sosyal medyada bir takipçisinin “Programınız neden kaldırıldı” sorusuna, “Programın yayınlandığı kanalın patronunun restoranlarını arka arkaya eleştirdiğim için sonlandırıldı” yanıtı verdi.

Vedat Milor’a sosyal medya hesabından bir takipçisi programının neden kaldırıldığını sordu. Milor, takipçisine şu yanıtı verdi: “Takipçim TV programımın neden sonlandırıldığını sormuş… Programın yayınlandığı kanalın patronunun restoranlarını arka arkaya eleştirdiğim için sonlandırıldı.”

Milor’un NTV’de sunduğu ‘Tadı Damağında’ isimli programı Ekim 2016’da yayından kaldırılmıştı.