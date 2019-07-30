Vedat Milor, restoran önünde şiddete uğradı

Yemek eleştirmeni Vedat Milor, Adalar’da uğradığı şiddet olayını twitter hesabından paylaştı. Milor, Burgazada’da fazla masa koyarak yolu tıkayan bir restoranın çalışanını uyardığını ve çalışanın kendisine hakaret ederek denize doğru ittiğini söyledi. Milor ayrıca ilgili restoranın sahiplerinden birinin belediye başkan yardımcısı olduğunu ifade etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), konuyla ilgili inceleme başlattı. Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül de restoran sahibinin başkan yardımcısı değil, meclis üyesi olduğunu söyledi.

Milor’un twitter hesabından duyurduğu olay şöyle:

Burgazada’da başımdan çok tatsız bir olay geçti. Detaylı paylaşmak istiyorum çünkü bu sorun farklı şekillerde karşımıza çıkıyor. Ada’da rıhtıma yakın restoranlar Belediye’nin çizgidiği sınırları ihlal edip masalarıyla neredeyse geçecek yer bırakmıyor.

Bazı restoranlar fazladan bir masa daha koyup yürümeyi imkansız hale getiriyorlar. Ada Keyf Restoran’ın önünden geçerken benzer bir sorun vardı ve ben de ilgili bir çalışanı ikaz ettim. Ancak çalışan “sana ne lan, fazla konuşma” diyerek beni denize doğru itti. Düşmeme ramak kaldı.

Açık biçimde kanuna ve nizama aykırı olan bir uygulamayı ikaz ettiğim için uygulanan bu kaba kuvvet düşündürücü. Bu restoranın sahiplerinden birinin Belediye Başkan yardımcısı olması iki kere düşündürücü ve üzücü. Geriye doğru denize düşsem boynum kırılabilirdi.

Çok üzücü bir olay daha var: Restoran sahipleri benim çalışana hakaret ettiğimi iddia etmiş. Öyle bir şey söz konusu değil tabii ki. Vapurda dönerken gittiğim restoranla ilgili düşüncelerimi ses kaydına aktarıyordum. Allahtan bu açık kalmış. Olan biten her şey orada.

Amacım çete, dağ kanunlarına aynı şekilde yanıt vermek değil. O yüzden kötü yorum bırakma, bizzat arayıp taciz etme gibi yaklaşımlar doğru olmaz. Yapılması gereken şey belediyenin o bölgeyi geçişe uygun hale getirmesi.

Burgazada’da başımdan çok tatsız bir olay geçti. Detaylı paylaşmak istiyorum çünkü bu sorun farklı şekillerde karşımıza çıkıyor. Ada’da rıhtıma yakın restoranlar Belediye’nin çizgidiği sınırları ihlal edip masalarıyla neredeyse geçecek yer bırakmıyor.@adalarbld @istanbulbld — Vedat Milor (@vedatmilor) July 30, 2019

BÜYÜKŞEHİR İNCELEME BAŞLATTI

Vedat Milor’un, yaşadığı şiddet olayını twitter hesabından paylaşmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi konuyla ilgili inceleme başlattı:

"*"



Merhaba Vedat Bey,



Yaşamış olduğunuz üzücü olay ile ilgili gerekli incelemeyi bir an önce başlatabilmek adına iletişim numaranızı özel mesaj üzerinden paylaşmanızı rica ederiz.



>>D300719 https://t.co/T9cBpS7OXY — İBB Beyaz Masa (@ibbBeyazmasa) July 30, 2019

ERDEM GÜL’DEN AÇIKLAMA

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, T24’e yaptığı açıklamada, Vedat Milor’un şiddet gördüğü restoranın sahibinin Adalar Belediye Başkan Yardımcısı değil, Belediye Meclis üyesi Fatma Bucak olduğunu söyledi.

Olayı duyar duymaz Milor’u aradığını söyleyen Erdem Gül, perşembe günü kendisini ziyaret edeceğini aktardı.

Adalar’la ilgili olarak fazla masaların insanların yürüdüğü yolları engellediği şikayetini değerlendiren Gül, “Burgazada’da iskelenin karşısında yer alan restoranların sınırını zabıtayla çizdiriyoruz. Fakat buna riayet etmiyorlar. Anladığım kadarıyla yaşanan olayda yürüyecek yolu kapatmışlar. Zabıta bu durumlarda ceza yazıyor fakat insanlar maalesef buna uymamaya devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Yaşanan sorunun sadece belediye ve zabıtayla çözülemeyeceğini söyleyen Gül, insanların da birbirinin yaşam alanına saygı göstermesi gerektiğini belirtti ve ekledi: “Hayatı her açıdan kolaylaştırmak gerekiyor. İnsanlar ekonomik krizde para kazanmak istiyorlar bunu anlıyorum fakat halkın Burgazada’da yürüme alanına saygı göstermeleri gerekiyor”

ŞİRİN PAYZİN’E YANIT

Öte yandan, twitter hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yapan gazeteci Şirin Payzin, “Doğrusu olayı bir de garson, mekan sahibi ve çalışandan da dinlemek isterim. Gerçekten ne olmuş?” sözlerini kullanarak olayın doğruluğunu sorguladı.

Payzin’in yanıtına cevap veren Milor, şunları yazdı:

“Gerçek olup olmadığını merak ettiğiniz şey nedir? Burgazada’da kaldırımda yürüyemediğimiz mi? Beyefendinin beni omuzlarımdan denize doğru itmesi mi? Yoksa her ikisi de mi?”

Milor’un açıklamalarının ardından restoranın ortağı konuyla ilgili açıklamada bulundu.