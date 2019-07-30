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31.07.2019
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Vedat Milor ‘restoran önünde şiddete uğradım’ demişti, mekanın ortağından yanıt geldi

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Yemek eleştirmeni Vedat Milor, Burgazada’da fazla masa koyarak yolu tıkayan bir restoranın çalışanını uyardığını ve çalışanın kendisine hakaret ederek denize doğru ittiğini söylemişti.

Milor ayrıca ilgili restoranın sahiplerinden birinin belediye başkan yardımcısı olduğunu ifade etmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), konuyla ilgili inceleme başlattı. Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül de restoran sahibinin başkan yardımcısı değil, meclis üyesi olduğunu söyledi.

‘KAMERA KAYITLARINI İNCELEDİK’

T24’ten Candan Yıldız’ın haberine göre olayın yaşandığı Ada Keyf Restoran’ın ortağı ise Hakan Öncül ise Vedat Milor’un ifadelerin karşı çıkarak ” 2008’den beri burayı işletiyoruz. Denize itilmesi gibi bir olay yaşanmamıştır. Olay zaten yargıya intikal edecek, MOBESE kayıtların istedik” diye konuştu.  

Öncül, olayın yaşandığı gece (Pazar) son müşterinin kalktığı esnada Milor’un yoldan geçerken çalışan garsona “Siz kim oluyorsunuz da buraya masa koyuyorsunuz” diyerek çıkıştığını, garsonun ise ‘son müşteri de gidiyor, kaldıracağız” dediğini öne sürdü.

Vedat Milor, restoran önünde şiddete uğradı

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