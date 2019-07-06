20.9 C
Istanbul
07.07.2019
Anasayfa SPOR Vedat Muriç rekabetini kazanan taraf Fenerbahçe oldu

Vedat Muriç rekabetini kazanan taraf Fenerbahçe oldu

birgun.net birgun.net

Fenerbahçe’nin Galatasaray ile uzun süredir rekabet ettiği Vedat Muriqi transferinde mutlu sona ulaştığı iddia edildi.

Sözcü‘den Sercan Hamzaoğlu’nun haberine Fenerbahçe ve Galatasaray arasında transfer rekabetine neden olan Muriqi ile dün gece bir kez daha görüşen sarı-lacivertliler transferi bitirdi. 25 yaşındaki golcü futbolcu önümüzdeki sezon sarı-lacivertli formayı giyecek.

Alınan bilgiye göre, transfer görüşmelerini yürüten Başkan Vekili Semih Özsoy, Çaykur Rizespor ile her konuda anlaşıldıktan sonra Muriqi’in menajerini evine davet etti.

Menajer Haluk Canatar’ın bizzat katıldığı, Muriqi’in de telekonferansla dahil olduğu görüşmede taraflar her konuda anlaşmaya vardı. Yapılan son görüşmenin ardından Muriqi transferi Fenerbahçe açısından olumlu sonuçlanırken resmi açıklamanın kısa sürede yapılması bekleniyor.

İlginizi çekebilir:  Vedat Muriç transfer kararını açıkladı

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,169AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

İmamoğlu: Haktan, hukuktan, adaletten asla vazgeçmeyeceğim

birgun.net -
Karadeniz Ereğli Belediyesi tarafından 21’nci kez düzenlenen Karadeniz Ereğli Uluslararası Sevgi Barış...
Devamını Oku

Çatalca’da işçileri taşıyan minibüs devrildi: 23 yaralı

birgun.net -
Çatalca'da piknikten dönen işçileri taşıyan midibüs devrildi. Kazada 23 kişi yaralandı.
Devamını Oku

Düzce’de trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

birgun.net -
Düzce'de TEM yolunda, yol çizgi çalışması yapan Karayolları'na ait araca çarpan TIR, kontrolden çıkarak...
Devamını Oku

ABD’nin Florida eyaletinde patlama

birgun.net -
ABD'nin Florida eyaletinde bir alışveriş merkezinde gaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen patlama sonucu en...
Devamını Oku

Basın örgütlerinden SETA’nın gazetecileri fişlemesine tepki

birgun.net -
Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmalar Vakfı (SETA) tarafından yayımlanan “Uluslararası Medya Kuruluşlarının...
Devamını Oku

Almanya’dan İtalya’ya çağrı: Limanları kurtarma gemilerine açın

birgun.net -
Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, İtalya'nın limanlarını kurtarma gemilerine açmasını istedi.
Devamını Oku

Morata, Atletico Madrid’de

birgun.net -
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Atletico Madrid, İspanyol futbolcu Alvaro Morata'yı renklerine...
Devamını Oku

Reyhanlı’da patlama sonrası gözaltılar

birgun.net -
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Cuma günü patlayan ve 3 Suriyelinin hayatını kaybettiği bomba...
Devamını Oku

Kawhi Leonard, Clippers’ta

birgun.net -
Toronto Raptors ile şampiyonluğa ulaşan ve finallerin MVP'si seçilen Kawhi Leonard, Los...
Devamını Oku

Sahte alkol olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı, 16 kişinin tedavisi sürüyor

birgun.net -
Mersin'de son bir hafta içerisinde 7 kişinin ölümüne neden olan metil alkol...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi