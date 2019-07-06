Vedat Muriç rekabetini kazanan taraf Fenerbahçe oldu

Fenerbahçe’nin Galatasaray ile uzun süredir rekabet ettiği Vedat Muriqi transferinde mutlu sona ulaştığı iddia edildi.

Sözcü‘den Sercan Hamzaoğlu’nun haberine Fenerbahçe ve Galatasaray arasında transfer rekabetine neden olan Muriqi ile dün gece bir kez daha görüşen sarı-lacivertliler transferi bitirdi. 25 yaşındaki golcü futbolcu önümüzdeki sezon sarı-lacivertli formayı giyecek.

Alınan bilgiye göre, transfer görüşmelerini yürüten Başkan Vekili Semih Özsoy, Çaykur Rizespor ile her konuda anlaşıldıktan sonra Muriqi’in menajerini evine davet etti.

Menajer Haluk Canatar’ın bizzat katıldığı, Muriqi’in de telekonferansla dahil olduğu görüşmede taraflar her konuda anlaşmaya vardı. Yapılan son görüşmenin ardından Muriqi transferi Fenerbahçe açısından olumlu sonuçlanırken resmi açıklamanın kısa sürede yapılması bekleniyor.