Vedat Muriç transfer kararını açıkladı

Vedat Muriç transferinde dün akşam saatlerinde sıcak bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe ve Galatasaray’ın talip olduğu Kosovalı golcü, sözleşmesinin bitimine kadar Çaykur Rizespor’da kalacağını duyurdu.

Muriç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Bugün akşam saatlerinde kulüp başkanımız Sayın Hasan Kartal ile gerçekleşen telefon görüşmemizde, transferimle ilgili tercihlerimizin ayrı kalması ve görüş ayrılıklarımızın olması sebebiyle, sürecin şahsımı daha fazla yıpratmaması adına Çaykur Rizespor Kulübü ile devam eden sözleşmemin bitiş tarihine kadar kulübümden ayrılmama kararı aldım.”