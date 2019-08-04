Vedat’ı vuran mermi çekirdeği kayıpmış!

Hakkari’nin Derecik ilçesinin Çemurk köyünde kaçan hayvanlarını ararken, askerler tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybeden 14 yaşındaki çocuk Vedat Ekinci’nin ölümüne ilişkin hazırlanan dosyaya gizlilik kararı ve basın yasağı getirildi. Ekinci’nin ölümüne neden olan merminin çekirdeğinin ise kaybolduğu iddia edildi. Hakkari’nin Derecik ilçesi sınırında kaçan hayvanını yakalamaya çalışırken asker kurşunu ile öldürülen Vedat Ekinci’nin kuzeni Hacı Ekinci BirGün’e konuştu.

‘HACI YETİŞ BEN ÖLÜYORUM’

Köylerinin hemen Irak sınırında bulunduğunu söyleyen Ekinci, “Burada ormanlarımızı ateşe verdikleri için mecburen hayvanlarımızı sınır ötesinde otlatmak zorunda kalıyoruz. Bu durumdan buradaki askerler dahil herkesin haberi var. Olay yaşandığında 2 kuzenim Burhan ve Vedat Ekinci ile birlikte atlarla hayvanlarımızı aramaya gittik. Birden bire askerler önümüze atladı. Atlarımızla neye uğradığımızı şaşırdık. Hem kendimiz hem de atlarımız korktu ve kaçtı” dedi.

Askerlerin üzerlerine ateş açtığını söyleyen Ekinci, “Askerlerden 7 metre uzaklaştık, 2 kurşun bana sıktılar isabet etmedi ama üçüncü kursun kuzenimin sırtına isabet etti. Son sözü ‘Hacı yetiş ben ölüyorum’ oldu ve ardından yere yığıldı. Askerlere yalvardım ama bizimle dalga geçtiler” diye konuştu.

YAYA OLARAK ÖNÜMÜZÜ KESTİLER

Askerlerin kendilerine yardım etmediğini söyleyen Ekinci, “Başka bir taburdan çığlıklarımızı duyan ekip gelip bize yardım etti. Amcaoğlum gözlerinin önünde hayatını kaybetti, hiçbiri sesini çıkarmadı. Hakkâri Valisi kayalık alanda olduğuna dair açıklama yapmış ama doğru değil. Gayet sakin ve açık bir alandı. Valiliğin yaptığı açıklama başından sonuna kadar yalan” ifadelerini kullandı.

Askerlerin yaya olarak önlerini kestiğini vurgulayan Ekinci sözlerini şöyle sonlandırdı: “Helikopter veya bir araçla ateş açıldığı yönündeki haberlerin hepsi yalan. Askerler yaya olarak önümüzü kestiler ve üzerimize ateş açtılar. Askerler amcaoğlumu vurduktan sonra gelip bizi de darp ettiler. Kuzenim Burhan’ın ayağına dipçik ile vurup ayağını kırdılar. Herkes bunun peşini bıraksa da ben peşini bırakmayacağım. Suçluların cezasını çekmeleri için elimden ne geliyorsa yapacağım. Taziyeden sonra mahkeme sürecine başlayacağız.”

ÖLDÜREN MERMİNİN ÇEKİRDEĞİ KAYIP

Dosyayı takip eden Özgürlük için Hukukçular Derneği’nden avukat Ramazan Kurt, “Savcılık dosyaya gizlilik kararı ve de basın yasağı getirdi. Şu an ön otopsi raporuna ve dosyanın detaylarına dair bilgi edinemiyoruz” dedi.

Savcılığın şüpheli askerlerin ifadesine henüz başvurmadığını söyleyen Kurt, “Güvenlik gerekçesi bahane edilerek olay yeri incelemesi yapılmıyor. Olayın failleri olan askerlerin sorgusu yine askeri kurum tarafından yapılıyor. Bu hukuka aykırı bir durum, şayet bir olayda eğer fail polisse sorgusu polisler tarafından yapılamaz, askerse asker tarafından yapılamaz” ifadelerini kullandı.

En önemli delil olan mermi çekirdeğinin kayıp olduğunu söyleyen Kurt, “Valilik, uyarı ateşi yapıldığını iddia ediyor fakat uyarı ateşinin doksan derecelik açı ile havaya yapılacağı düşünüldüğünde kurşunun sekerek bir kişinin ölümüne ve bir kişinin de yaralanmasına sebebiyet vermesi gerçeği yansıtmıyor” dedi.

VALİ ‘COĞRAFİ KADER’ DEDİ!

Vedat Ekinci’nin ailesine taziye ziyaretinde bulunan Hakkari Valisi İdris Akbıyık’ın yaşanan olaya ‘coğrafi kader’ dediği öğrenildi. Akbıyık’ın açıklaması şöyle: “Acınızı paylaşıyoruz. Allah rahmet eylesin. Başınız sağ olsun. Tabii biraz da coğrafi kader. Tabii bu coğrafyada maalesef bu tür üzücü olaylar da yaşanıyor. Bu birlik ve beraberlik bundan sonra da devam edecek.”