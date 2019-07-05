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05.07.2019
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Vekile yüzde 100 zam: Meclis’te çorba 1 liradan 2 liraya çıktı

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Türkiye’de en ucuz yemeğin yendiği TBMM Lokantası da enflasyona yenildi. Meclis Başkanlık Divanı, “girdi fiyatlarındaki artış” nedeniyle yemek ücretlerini artırma kararı aldı. Gelecek ay yürürlüğe girmesi beklenen yeni fiyat tarifesinde yemek ücretlerinin yüzde 100 zamlanacağı öğrenildi.

Sözcü’den Veli Toprak‘ın haberine göre, 1 lira olan çorbanın fiyatının 2 liraya çıkarılabileceği ancak 6 lira ile 12 lira arasında değişen etli yemeklerde artış oranının daha düşük olabileceği belirtildi.

Cemil Çiçek’in başkanlığı döneminde yıktırılan eski Tabur Binası’nın bahçesindeki bin 800 metrekarelik lokantanın yeniden yaptırılması da benimsendi. Toplantıda Meclis’in artan personel sayısı nedeniyle yaşanan yer sıkıntısına çözüm bulundu. Meclis’e ‘destek hizmeti’ veren 350 personelin Akay Caddesi’nde kiralanan iki yeni binaya taşınması kararlaştırıldı.

Kiralanan binalardan birinin Ziraat Bankası’na, diğerinin ise Tarım Bakanlığı’na ait olduğu belirtildi. Bu yeni çalışma düzeniyle birlikte Meclis’in personel sayısı da 7 bin 400’e ulaştı. Meclis Başkanlık Divanı’nda, AKP Grup toplantısı olduğu gün Cumhurbaşkanlığı korumalarıyla, Meclis korumaarı arasında yaşanan gerilim de gündeme geldi.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, bu konudaki eleştirileri dikkate alıp, çözüm için girişimde bulunacağını söyledi. Bu arada FETÖ’cü darbe girişimi sırasında Dikmen girişinde bombalanan iki 2 ayrı yere 15 Temmuz anıtı yaptırılması kararlaştırıldı.

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