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14.06.2019
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Veli-Der, MEB’e karnesini verdi: Kadrolaşma, baskı ve şiddete tam puan

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) Karşıyaka Şubesi, karne günü nedeniyle bugün Milli Eğitim Bakanlığı’na karne verdi.

MEB’e verilen karnede ‘Kadrolaşma, Baskı ve Şiddet’ ile ‘Eğitimin Dinselleştirilmesi ve Ticarileştirilmesi’ne 100 tam puan verdi. Diğer bütün derslere ise sıfır puan verildi.

Karşıya İskelede düzenlenen basın toplantısında konuşan Veli-Der Karşıyaka Şube Başkanı Turgut Aydın, kimi öğrencilerin başarısızlık nedeniyle üzüntülü olduğunu kaydederek, “Üzüntülü çocuklarımıza sesleniyoruz. Başarısızlığın aslında senin başarısızlığın değil, eğitim sisteminizin başarısızlığıdır” dedi.

KARNENİ GÖSTER KİTABINI AL

Veli-Der Karşıyaka Şubesi ayrıca, öğrencilere karne hediyesi olarak kitap dağıttı. Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Şair Eşref İlkokulu’nda yapılan kitap dağıtımına öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

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