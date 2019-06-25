Velika Deresi foseptik havuzuna döndü

Dilek Yeğin

Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı Balaban (Velika) köyünün foseptik atıkları Velika Deresi’ne ve köyün içme suyuna karışıyor.

Kuzey Ormanları Savunması (KOS), sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla, Balaban köyündeki foseptik atıklarının Velika Deresi’nin ve Istranca Dağları’ndaki ormanların ekosistemini bozduğunu söyledi. Atıklar köyün içme suyu kaynağına da ulaştığı için bu su da kullanılmaz hale geldi.

Yılın her ayında avlanmanın yasak olduğu Velika Deresi’nde yaşanan kirlilik özellikle dere yatağı ve çevresine büyük zarar veriyor. Deredeki atıklar önce Rezve Deresi’ne, oradan da Karadeniz’e ulaşıyor.

İlginizi çekebilir: Belediyelere AKP kıskacı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kırklareli İl Özel İdaresi’ne derenin korunmasıyla ilgili geçen yıl başvuru yapılmış ama yetkililerden herhangi bir adım gelmemişti. Atıklar nedeniyle Ergene Havzası’nda yaşanan tahribata ve halk sağlığı sorunlarına da dikkati çeken KOS, Velika ve Rezve derelerinin koruma altına alınması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Bölge Müdürlüğü’ne çağrı yaptı.