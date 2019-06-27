Veliler okulları araştırmalı

Tuğçe Çınar

Milyonlarca öğrencinin katılımıyla gerçekleşen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavının sonuçları ve tercih kılavuzları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı. Öğrencilere rehberlik etmek üzere okulların kontenjanları ve yüzdelik dilimleri de belli oldu.

Sınav sonuçlarını öğrenen liseli adayları 2018’de bu okullara yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler ile kendi yüzdelik dilimlerini karşılaştırarak tercih edecekleri okullar hakkında fikir edinebilecek. Bu süreçte öğrenciler neler yapmalı? Öğrenciler tercih yaparken nelere dikkat etmeli? Rehberlik uzmanları Nazik Kösegil ve Salim Ünsal öğrencilerin tercih yaparken nelere dikkat etmeleri gerektiğini BirGün’e aktardı.

Diploma notu önemli

Tercih sürecini teknik açıdan değerlendiren Kösegil, “Öğrencinin yüzdelik dilimi ile okulların yüzdelik dilimi arasındaki bağlantıyı tercih listesi oluşturup 5 tane okul seçmeleri lazım. Bu okulları seçerken de hem yüzdelik dilime hem de okulların yerine, öğrenciye uygun olup olmadığına bakmaları gerekiyor. Adrese dayalı tercihte ise öğrencinin adresine göre hangi okulu seçeceği gelecek. Yine burada 5 tercih hakkı var. Buna bakarken de ortaöğretim başarı puanına göre öğrenci alacaklar. Burada tercih yaparken de diploma notu dikkate alınacak” dedi.

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Öğrencilerin ilk tercihlerde karşılaşacakları bir olumsuzlukla ilgili nakillerde de şanslarının olduğunu belirten Kösegil,”Sınavla öğrenci alan okulların yüzdelik dilimleri daha yüksek gelecek ama nakillere doğru düşecek. Açıklanan listede de o okulun en son kaçıncı yüzdelikten öğrenci aldığı yazıyor ve arada ciddi farklar var. Bu yüzden ilk tercihte olası bir olumsuzlukta nakillerde de şans devam ediyor” dedi.

Yüzdelik dilim farklılaştı

Geçen sene öğrencinin elinde bir veri olmadığını ve öğrencilerin tercihlerini ezbere yaptığını söyleyen Ünsal, “Geçen sene öğrenci için tercih yapmak daha zordu. Bu seneki öğrenciler için tercih çok zor değil. En azından elinde bir önceki yılın verileri var. Ama bu sene sınava giren öğrenci sayısı biraz arttı. Geçen sene bu sayı 900 bin iken bu sene 1 milyonu geçti. Dolayısıyla bu artış yüzdelik dilimlerinde bir dilim içerisine düşen öğrenci sayısında değişikliklere yol açtı. Burada kıyaslamayı yaparken bu kontenjan artışının her bir yüzdelik dilime yansımasını dikkate almak gerekiyor” dedi.

Öğrencilerin okulları tercih ederken sadece puanlarla belirlememeleri gerektiğini söyleyen Ünsal, “Okulun yakınlığı, okulun kalitesi, öğretmenlerin öğrenciye bakış açısı, öğrenciye sunulan imkânlar veliler tarafından araştırmalıdır” dedi.