Velilerden 72 yıllık lisenin kapatılmasına tepki

Manisa’nın Yunusemre İlçesi’nde öğrenci velileri, 72 yıllık eski Ticaret Lisesi olarak bilinen Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin kapatılacağı duyumları aldıklarını belirterek, karara şiddetle karşı çıktıklarını ifade etti.

Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) Manisa Şubesi öncülüğünde bir araya gelen mağdur öğrenci velileri, 1947’den bu yana faaliyette olan ve 1200 öğrencinin eğitim gördüğü okulun kapatılması ile öğrencilerin mağduriyet yaşayacağını kaydetti.

Dün okul önünde düzenlenen basın açıklamasında konuşan Veli-Der Manisa Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Gülbahar Tahmilci, okulla ilgili alınan veya alınacak karardan acilen geri dönülmesini isteyerek, “Evet, bizler ülkemizi, şehrimizi, insanımızı, gençlerimizi çok ama çok seviyoruz. 1200 gencimizin eğitim gördüğü ve yok edilmek istenen, 72 yıllık kültürel bir birikimi olan, Manisa’da herkesin Ticaret Lisesi olarak bildiği, yeni adı ile ‘Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni korumak, bu eğitim kurumu üzerinde, hukuka, mevzuatlara, akla, bilime uymayan her türlü tasarrufa şiddetle karşı çıkıyoruz. Bu okul ile ilgili alınacak karar ya da kararların ivedilikle tekrar gözden geçirilmesini, mesleki eğitimi, öğrenci ve ailelerini karamsarlığa itecek, somut, reel ve bilimsel hiçbir gerekçesi olmadan alınan ya da alınabilecek karar ve kararlardan acilen geri dönülmesini istiyoruz” dedi.

“OKULUN KALBİNE BİR HANÇER SAPLANMAK İSTENİYOR”

Emekli öğretmen Gülbahar Tahmilci, şunları söyledi:

“Gönül isterdi ki, 1947 yılından beri mesleki eğitim veren bu köklü okul ile ilgili bugün burada böyle bir basın açıklaması yapma gereğimiz olmasaydı. Ancak ne yazık ki, hiç kimsenin paylaşım ve bilgilendirme yapmadan, adeta gizli bir operasyonla, bu köklü okulun kalbine bir hançer saplanmak isteniyor. Bu yapılırken de sözüm ona ‘Manisa’ya yeni bir okul kazandırıyoruz’ deniyor. Mevcut, köklü bir eğitim kurumunu adeta yok ederek, onun külleri üzerine yeni bir okul tabelası koyarak okul açmak ne Manisa eğitimine ne de geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin yarınlarına yapılabilecek bir yatırımdır.”

“Manisa’nın geleceğine dönük eğitim ihtiyaçlarını planlarken, zaten var olan eğitim kurumlarını ortadan kaldırarak, eğitime yeni bir dizayn veremezsiniz” diyen Tahmilci, “Kapatılma teklifi verilen okul, halen 5 farklı alanda, 1200 öğrenci ile eğitim veren canlı bir organizmadır. Bu canlı organizmada birtakım sorunlar var ise şayet, bu sorunları çözmek yine sizin görevinizdir. Bu sorunları çözmenin yolu kapatmak, yok etmek olmamalıdır.”