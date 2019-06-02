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02.06.2019
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Venedik’te kruvaziyer gemisi yolcu gemisine çarptı: Yaralılar var

Venedik'te kontrolden çıkan kruvaziyer gemisi yolcu gemisine çarptı. Kazada 5 kişinin yaralandığı aktarıldı.

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İtalya’nın Venedik kentinde kontrolden çıkan dev kruvaziyer gemisi, içerisinde yolcuların bulunduğu bir gemiye çarptı. Çarpma sonucu en az 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

İtalya’nın Venedik kentinde, deniz trafiğinin yoğun olduğu bilinen Giudecca Kanalı’nda dev kruvaziyer gemisi limana yanaşırken kontrolden çıktı ve limandaki bir yolcu gemisine çarptı. Yerel saatle 08:30’da meydana gelen olayda en az 5 kişi yaralandı.

Olaya dair kaydedilen görüntülerde çok sayıda kişinin limana kontrolsüz olarak yaklaşan gemiden kaçtığı görülüyor. 

Kruvaziyer gemisinin çarptığı küçük gemideki bazı kişiler limana atlamaya çalışarak canlarını kurtarmaya çalışıyor.

MSC Opera cruise gemisi yaşanan olayın ardından römorkörle limana çekildi. Geminin, motor arızası sebebiyle kontrolden çıkmış olabileceği ihtimali değerlendiriliyor.

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