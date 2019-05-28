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28.05.2019
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Venezuela için Oslo süreci başlıyor

Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve ABD’nin desteklediği Guaido’nun temsilcileri Oslo’da bir araya gelecek. Norveç’in arabuluculuğunda gerçekleşecek buluşma, ilk resmi görüşme özelliği taşıyor

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Venezuela’da Devlet başkanı Nicolas Maduro ve ABD destekli darbe girişiminde bulunan muhalif Juan Guaido’nun’nun temsilcileri Norveç’in başkenti Oslo’da bir araya gelecek. Daha önce Oslo’da yapılan gayri resmi görüşmeyi hükümet kanadı duyurmuş Guaido ise reddetmişti.

Guaido, bu kez muhalefet temsilcilerinin Oslo’da meşru hükümet ile görüşeceğini kabul etti. Guaido, Maduro ile yapılacak olası bir olası bir anlaşmanın devlet başkanının görevden ayrılmasını ve yeniden seçimlere gidilmesini de beraberinde getirmesi gerektiğini dile getirdi.

Guaido’nun muhalefet kuruluna Meclis Sözcü Yardımcısı Stalin Gonzalez ve eski milletvekili Gerardo Blyde liderlik edecek. Gelecek hafta yapılacak görüşmelerde Maduro’nun heyetinde ise kimlerin yer alıp almayacağı henüz netlik kazanmadı. Norveç, daha önce de Kolombiya ve FARC örgütü arasında 2016’da varılan barış anlaşmasına destek olmuştu.

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Rusya: Rol oynamaya hazırız

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Oslo’da yapılan barış görüşmelerinde rol oynamaya hazır olduğunu belirtti. Açıklamada “Rus tarafı olarak, görüşmelerin taraflarının talep etmesi halinde bu diyaloğa gereken desteği sunmaya hazırız” dendi. Rusya’nın dostu Venezuela’ya dış askeri müdahale olasılığının önünü açan her türlü fikre karşı olduklarını vurgulayan Rus Dışişleri, tüm ülkelere Caracas’a herhangi bir ültimatom vermeden siyasi süreci destekleme çağrısı yaptı.

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NE OLMUŞTU?

ABD’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ülke, Guaido’yu Venezuela’nın geçici devlet başkanı olarak tanıdı. Guaido 30 Nisan tarihinde Maduro’ya karşı askeri darbe düzenlenmesi için çaba sarf etmiş ancak silahlı kuvvetlerin yalnızca 30 üyesi kendisinin yanında yer almıştı. Son dönemde Guaido’nun müttefik ve destekçileri üzerindeki baskıyı artıran Maduro yönetimi, 10 milletvekilini vatan hainliği suçlamasıyla yargılıyor.

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