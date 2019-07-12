Venezuela’da Bolivarcı hükümetle ABD yanlısı muhalefet arasında görüşmeler tamamlandı

Venezuela’da Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun başkanlık ettiği Bolivarcı hükümetle kendini geçici devlet başkanı ilan eden ABD destekli Ulusal Meclis’in başkanı Juan Guaido’nun temsilcilerinin Norveç’in ara buluculuğunda yaptıkları son görüşmeler tamamlandı.

Venezuela İletişim Turizm ve Kültürden Sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı ve hükümetin başmüzakerecisi Jorge Rodriguez, “Uyuşmazlıkların anayasal ve barışçıl yöntemlerle çözülmesi için Barbados’ta kurulan daimi barış masasının bu turu tamamlandı” açıklaması yaptı.

Taraflardan görüşmelerin içeriğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Venezuela hükümeti ve muhalefet temsilcileri mayıs ayının ikinci haftasında Norveç’te bir araya gelmiş, bu görüşmelerden de herhangi bir sonuca ulaşılamamıştı.