Venezuela’da ABD destekli muhalefetten müzakere açıklaması

Venezuela’da ABD yanlısı muhalefet, Bolivarcı hükümetin devlet başkanı Nicolas Maduro’nun temsilcileriyle Barbados adasında görüşmelerin yeniden başlayacağını duyurdu.

Muhalif lider Juan Guaido, hükümet ve muhalefet yetkililerinin Barbados’ta bir araya geleceklerini söyledi. Maduro ise henüz bir açıklama yapmadı.

Norveç’in başkenti Oslo’da Mayıs ayında başladığı bildirilen görüşmelerin devamı gelmemişti.

Guaido’nun dokunulmazlığı daha önce kaldırılmış olmasına rağmen hükümetin onu gözaltına atmak için herhangi bir adım atmaması dikkat çekmişti.