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30.05.2019
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Venezuela’da muhalefet Oslo görüşmelerini tıkadı: ABD ‘Maduro gitmeli’ dedi

Venezuela'da yaşananlara ilişkin Bolivarcı hükümetle ABD destekli muhalefetin Oslo görüşmeleri sonuçsuz kaldı. ABD başkan yardımcısı Mike Pence, "Maduro gitmeli" dedi.

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Venezuela’da Bolivarcı hükümetle ABD destekli muhalefet temsilcilerinin Norveç’te gerçekleştirdikleri müzakerelerden sonuç alınamadı. İlk açıklama ABD başkan yardımcısı Mike Pence’ten geldi. Pence, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Maduro gitmeli” dedi.

Guaido ile telefonda konuştuğunu belirten Pence, “Ona, özgürlük tesis edilene kadar Amerika’nın Venezuela halkını desteklemeye devam edeceğini söyledim. Venezuela halkı diktatörlük ve baskıdan mustarip. Nicolas Maduro gitmeli” ifadelerini kullandı.

NE OLDU?

Norveç’in başkenti Oslo’da gerçekleşen görüşmelerde muhalefet temsilcileri Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun görevi bırakmasını ve seçimleri düzenleyecek bir geçiş hükümetine izin vermesini isteklerini tekrarladı.

Muhalif lider Guaido “Şu anda bir anlaşma yok. Bugün sahip olduğumuz şans sokaklarda kalmak. Soruna bir çözüm bulunmasını istiyoruz” dedi.

Norveç Dışişleri Bakanlığı ise tarafların anayasasal bir çözüm için “isteklilik” gösterdiğini belirtirken taraflara sürece zarar verecek açıklamalar yapmaktan kaçınmaları çağrısında bulundu.

Maduro ise “İlerlemenin tek yolu diyalog. Biz bir barış anlaşması istiyoruz” dedi.

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