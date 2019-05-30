Venezuela’da muhalefet Oslo görüşmelerini tıkadı: ABD ‘Maduro gitmeli’ dedi

Venezuela’da Bolivarcı hükümetle ABD destekli muhalefet temsilcilerinin Norveç’te gerçekleştirdikleri müzakerelerden sonuç alınamadı. İlk açıklama ABD başkan yardımcısı Mike Pence’ten geldi. Pence, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Maduro gitmeli” dedi.

Guaido ile telefonda konuştuğunu belirten Pence, “Ona, özgürlük tesis edilene kadar Amerika’nın Venezuela halkını desteklemeye devam edeceğini söyledim. Venezuela halkı diktatörlük ve baskıdan mustarip. Nicolas Maduro gitmeli” ifadelerini kullandı.

Spoke with courageous Interim President @Jguaido of Venezuela by phone today. Told him America will continue to stand with Venezuela until freedom is restored! The people of Venezuela are suffering under dictatorship and oppression. Nicolas Maduro must go. #VenezuelaLibre — Vice President Mike Pence (@VP) May 29, 2019

NE OLDU?

Norveç’in başkenti Oslo’da gerçekleşen görüşmelerde muhalefet temsilcileri Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun görevi bırakmasını ve seçimleri düzenleyecek bir geçiş hükümetine izin vermesini isteklerini tekrarladı.

Muhalif lider Guaido “Şu anda bir anlaşma yok. Bugün sahip olduğumuz şans sokaklarda kalmak. Soruna bir çözüm bulunmasını istiyoruz” dedi.

Norveç Dışişleri Bakanlığı ise tarafların anayasasal bir çözüm için “isteklilik” gösterdiğini belirtirken taraflara sürece zarar verecek açıklamalar yapmaktan kaçınmaları çağrısında bulundu.

Maduro ise “İlerlemenin tek yolu diyalog. Biz bir barış anlaşması istiyoruz” dedi.