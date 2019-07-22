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22.07.2019
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Venezuela’da otobüs durağına silahlı saldırı: 7 kişi hayatını kaybetti

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Venezuela’nın San Felix şehrinde bir otobüs durağına düzenlenen saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Venezuela’nın Bolivar eyaletine bağlı San Felix şehrinde bulunan bir otobüs durağına tabanca ve uzun namlulu tüfeklerle rastgele ateş açıldı.

El Mirador isimli otobüs durağında gerçekleşen katliamda 7 kişi hayatını kaybederken biri 2 yaşındaki bebek olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Polis, hayatını kaybeden 6 kişinin olay yerinde, diğer kişinin ise kaldırıldığı hastanede öldüğünü açıkladı.

Saldırıyı gerçekleştirenlerin kimliğine ilişkin henüz bilgi verilmedi.

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