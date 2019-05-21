Venezuela’yı ekonomik olarak işgal etmek istiyormuş

ABD Başkanı Donald Trump, ‘Venezuela’da askeri güç kullanmayı düşündüğüne’ dair haberlere “açıklık” getirdi.

Trump, “İşgal etmek istiyorum, eğer mecbursam, ekonomik olarak” dedi. FOX News’e konuşan Trump, yönetiminin ekonomi politikalarını övdü ve ekonomik açıdan daha güçlü bir ülke yarattıklarını savundu. Venezuela hakkında gündeme gelen iddiaları hatırlatarak ‘nereleri işgal etmek istediğinin’ sorulması üzerine ise Trump, “İşgal istiyorum, eğer mecbur kalırsam, ekonomik olarak” dedi.

İlginizi çekebilir: "ABD çok tehlikeli bir oyun oynuyor"

Donald Trump’ın, bu yılın başlarında Senatör Lindsey Graham’la yaptığı konuşmada Venezuela’da askeri güç kullanma fikrini ortaya attığı iddia edilmişti. Trump’ın kendisine ‘Venezuela’ya yönelik bir askeri müdahale konusunda’ ne düşündüğünü sorduğunu söyleyen Graham, “Bu konuda yavaş olmalısınız, bu seçenek problem yaratabilir” karşılığını verdiğini aktarmıştı. Graham, bunun üzerine Trump’ın şaşırdığını ve “Sen her yeri işgal etmek istersin, beni istediğim yer hariç” dediğini aktarmıştı.