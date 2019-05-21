21.9 C
Istanbul
22.05.2019
Anasayfa DÜNYA Venezuela’yı ekonomik olarak işgal etmek istiyormuş

Venezuela’yı ekonomik olarak işgal etmek istiyormuş

birgun.net birgun.net

ABD Başkanı Donald Trump, ‘Venezuela’da askeri güç kullanmayı düşündüğüne’ dair haberlere “açıklık” getirdi.

Trump, “İşgal etmek istiyorum, eğer mecbursam, ekonomik olarak” dedi. FOX News’e konuşan Trump, yönetiminin ekonomi politikalarını övdü ve ekonomik açıdan daha güçlü bir ülke yarattıklarını savundu. Venezuela hakkında gündeme gelen iddiaları hatırlatarak ‘nereleri işgal etmek istediğinin’ sorulması üzerine ise Trump, “İşgal istiyorum, eğer mecbur kalırsam, ekonomik olarak” dedi.

İlginizi çekebilir:  "ABD çok tehlikeli bir oyun oynuyor"

Donald Trump’ın, bu yılın başlarında Senatör Lindsey Graham’la yaptığı konuşmada Venezuela’da askeri güç kullanma fikrini ortaya attığı iddia edilmişti. Trump’ın kendisine ‘Venezuela’ya yönelik bir askeri müdahale konusunda’ ne düşündüğünü sorduğunu söyleyen Graham, “Bu konuda yavaş olmalısınız, bu seçenek problem yaratabilir” karşılığını verdiğini aktarmıştı. Graham, bunun üzerine Trump’ın şaşırdığını ve “Sen her yeri işgal etmek istersin, beni istediğim yer hariç” dediğini aktarmıştı.

- Reklam -

SON HABERLER

Yeşilçam bize ne kattı?

birgun.net -
Emine Uçar İlbuğa, Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi Sinema Anadalı öğretim üyesi. Kendisinin...
Devamını Oku

Şiirin uzun yolculuğu

birgun.net -
ATİLLA YAŞRİNYol ve yolcu deyince Tolstoy’u düşünemeden...
Devamını Oku

Ekrem İmamoğlu İBB’deki israfları anlattı

birgun.net -
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal ettikten sonra...
Devamını Oku

Rant projeleri yaygınlaşacak

Nurcan Gökdemir -
AKP, havaalanları, köprüler, şehir hastaneleri yapımı nedeniyle imzalanan garantili sözleşmelerle ülke kaynaklarının...
Devamını Oku

TÜİK, güven endeksi verilerini açıkladı: Halk bu kadar karamsar olmamıştı

Ozan Gündoğdu -
Türkiye İstatistik Kurumu mayıs ayı tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Kamuoyuna açıklanan...
Devamını Oku

Akar’dan yeni askerlik sistemine ilişkin açıklama

birgun.net -
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile S-400 gerilimi ve yeni askerlik...
Devamını Oku

İstanbul Havalimanı’nda THY uçağı direğe çarptı!

birgun.net -
İstanbul Havalimanı'nda saat 8.45'te Ankara seferini yapmaya hazırlanan THY'ye ait Sümela isimli...
Devamını Oku

İZSU’da şoförler kontak kapattı

BİRGÜN İZMİR -
AYCAN KARADAĞİzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel...
Devamını Oku

Kale Kayış patronu işçilere saldırdı!

birgun.net -
İstanbul Silivri’de işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınması ve sendikalaşma nedeniyle...
Devamını Oku

Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’nde avukatların kilitli tutulması Meclis gündeminde

birgun.net -
Mültecilerin yaşadıkları hak ihlalleri ile anılan İzmir Harmandalı Geri Gönderme Merkezi, bir kez...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi