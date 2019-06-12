Vergi rekortmeni yine yurttaşlar oldu

Dilek Yeğin

2018 yılının vergi rekortmenleri listesinin açıklanması beklenirken Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, “2018’in vergi rekortmeni yine vatandaşlar oldu” dedi. Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl, “vergiyedair” isimli internet sitesinde 2018 yılına ilişkin vergi istatistiklerine ilişkin değerlendirmelerine yer verdi. Buna göre, 2018’de toplanan 621.3 milyar TL’lik verginin yüzde 51’e yakını Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi’nden oluştu.

İstatistiklere göre, 2018 yılında ÖTV’den toplam 134 milyar TL’ye yakın gelir elde edildi. Tahsil edilen ÖTV’nin alt kalemleri ise şu şekilde gerçekleşti:

• Petrol ve doğalgaz ürünlerinden 55,5 milyar TL

• Tütün mamullerinden 42,7 milyar TL

• Motorlu araç satışlarından 17,3 milyar TL

• Alkol ürünlerinden 12,4 milyar TL

• Dayanıklı tüketim mallarından 5 milyar TL.

MAAŞLI ÇALIŞANDAN 83 MİLYAR KESİNTİ

Kurumlar vergisi gelirlerinin alkol ve sigaradan elden edilen KDV ve ÖTV vergi gelirlerine yakın olması dikkati çekti. 2018’de maaşlı çalışanlardan kesilen gelir vergisi kesinti tutarı ise kurumların ödediği vergi tutarını aştı. Alkol ve sigara tüketiminden elde edilen KDV ve ÖTV gelirleri toplam vergi gelirlerinin yaklaşık yüzde 11’ini oluştururken 700 binden fazla kurumun (şirketler, bankalar, kamu iktisadi teşebbüsleri, finans kurumları) ödedikleri kurumlar vergisi ise toplam vergi gelirlerinin yüzde 12’si oldu. Maaşlı çalışanlardan kesilen gelir vergisi kesinti tutarı yaklaşık 83.3 milyar TL iken şirketlerin ve kurumların ödediği vergi tutarı 78.6 milyar TL’de kaldı.

2018’de kurumlar vergisinde tahsilat/tahakkuk oranı bir önceki yıla göre düşüş eğilimi göstererek yüzde 77 ile ifade edildi. Kurumlar vergisinden tahsil edilen 78,6 milyar TL’nin yüzde 96’sını ilk 500 firma ödedi. İlk 500 kurum dışından kalan Türkiye’deki 759 bin kurumlar vergisi mükellefinin yarıdan fazlası 2018 için zarar beyan ederken yüzde 40’a yakın bir kısmı da bir yıl için asgari ücretten daha az vergi ödedi.

Verileri BirGün’e değerlendiren Bingöl, ödenmeyen vergilerin şirket içinde kredi gibi kullanıldığını söyleyerek kurumlar vergisi tahsilatı konusunda yaşanan sıkıntıları ekonomik durgunluğa bağladı. Asıl sorunun vergi sisteminde olduğunun altını çizen ve vergi sistemindeki adaletsizlikten söz eden Bingöl, “Vergiyi kazanandan değil de harcayandan topladığımız sürece vergi adaletinden bahsedemeyiz” diye konuştu.