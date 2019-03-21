Vergiyi herkesten alıyor sadece ‘Cumhur’a çalışıyor

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala kamu kaynakları kullanılarak finanse edilen TRT’nin yanlı yayın politikası hız kazandı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararlarına ve kanunlara göre bağımsız ve tarafsız yayın yapması gereken TRT, mart ayının ilk 15 gününde Cumhur İttifakı’nın yayın organı gibi çalıştı.



1-15 Mart tarihleri arasında TRT Haber’de Cumhur İttifakı’nın “lehine” 55 saat 17 dakika yayın yapıldı. Bu yayınların 48 saat 5 dakikası AKP’ye, 7 saat 12 dakikası ise MHP’ye yönelik oldu. Bu süre boyunca Cumhur İttifakı’nın “aleyhine” yayın yapılmadı.



Aynı tarihler arasında Millet İttifakı’na ayrılan zaman ise 10 saat 9 dakika oldu. 8 saat 24 dakikayı CHP’ye ayıran kanal yönetimi, İyi Parti’nin haberlerini ise bir saat 45 dakika süreyle yayımladı. TRT Haber’de Millet İttifakı’nın aleyhine ise 7 saat 23 dakikalık yayın yapıldı.



HDP SADECE “ALEYHTE” GÖRÜLDÜ



24 Haziran 2018 milletvekilliği seçimlerinde 65 milletvekili ile TBMM’de en fazla milletvekili ile temsil edilen üçüncü parti konumundaki HDP’nin lehine ise 15 gün boyunca hiç yayın yapılmadı. Kanalda, bu tarihlerde bir saat 38 dakika “aleyhte” yayın yapıldı.



İlginizi çekebilir: Halkımızı asla mahcup etmeyeceğiz

TRT Haber’de yapılan yanlı yayınlar, seçimlerin güvenliği ve düzenini korumakla yükümlü kurum olan YSK’nin kararlarına da aykırılık taşıyor. 24 Aralık 2018 tarihli YSK kararında, “Seçim döneminde tarafsızlık, gerçeklik, doğruluk ilkelerine uygun davranmakla yükümlü radyo ve televizyon kuruluşlarının tek yönlü, taraf tutan yayınlar yapamayacaklarına, bu kuruluşların yayınlarında demokratik kurallar çerçevesinde adaylar arasında fırsat eşitliğini sağlamak zorunda olduklarına” oybirliği ile karar verilmişti.



‘RAKAMLAR HER ŞEYİ ANLATIYOR’



TRT Haber’deki taraflı yayınları değerlendiren RTÜK Üst Kurul Üyesi İsmet Demirdöğen, “Rakamlar her şeyi anlatıyor. Anayasa ve yasaları çiğnemekte bir sakınca görmeyen TRT, bu seçim döneminde yeni bir çığır açmıştır” dedi.



Konuyla ilgili BirGün’e değerlendirmelerde bulunan Demirdöğen, “TRT, kimi özel yayıncıların misyonunu üstlenmiş, muhalefeti karalayan haberciliğe geçiş yapmıştır. Bir ittifakın haberlerine ezici bir üstünlükle yer veren TRT yönetimi, az da olsa kendini ifade etme şansı bulan muhalefet partilerinin aleyhine yaptığı haberlerle bir siyasi partinin çıkarlarının bekçisi haline getirilmiştir. Atatürk ve silah arkadaşlarına yönelik ağır hakaretleri ve saldırıları hasıraltı eden RTÜK yönetimi, muhalefete yönelik yalan ve iftiraları, küfürleri neredeyse meşrulaştıran bir konuma getirilmiştir. Şikâyet edilecek bir merci de kalmamıştır” dedi.

***

Yandaşın al birini vur ötekine

Yerel seçim yaklaştıkça AKP’nin anketlerde eridiğinin görülmesi, siyaset sahnesini kızıştırırken yandaş medya da giderek saldırgan bir çizgi izlemeye başladı. Bütün yandaş televizyon kanalları ve gazeteler tek iş olarak muhalefeti karalamak ve hedef göstermek görevini yerine getirmeye çalışıyor. Ancak tek yanlı yayın çizgisinin ayarı, muhalefete söz verince yerle bir oluyor.



İlginizi çekebilir: Şu an gazeteciler dışında herkes kral

Bunun en somut örneği önceki gece Ülke Tv’de yaşandı. Kendine ‘gazeteci’ diyen Turgay Güler, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nu “Sıradışı” adlı programına çıkardı. İmamoğlu’na yöneltilen sorular ve sunucunun tavrı sosyal medyada gündem oldu.



Turgay Güler’in polis sorgusu yapar edasıyla sunduğu programda İmamoğlu’nun gerginleşmemesi sosyal medyada kullanıcılar tarafından olumlu karşılandı. Buna karşın Güler programı kapatırken dahi siyasi polemik yapmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.



İmamoğlu’nun programdaki performansı ve Güler’in ‘soru’larına verdiği yanıtlar AKP’liler arasında da tartışma yarattı. AKP’li bazı troller Güler’e “Yayına çıkararak oylarının artmasına sebep oldun” diye tepki gösterdi



AKİT’E SORUŞTURMA



Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun idam edilmesi gerektiğini söyleyen Akit Tv muhabirine ise soruşturma başlatıldı. Savcılıktan yapılan açıklamada, “19.03.2019 tarihinde bazı basın yayın organlarında yer alan Akit TV adlı televizyon kanalı muhabirinin; ‘Türk kamuoyu Kılıçdaroğlu gibi bazı isimlerin idam edilmesini bekliyor’ şeklindeki sözleri üzerine, hakkında TCK 106/1 maddesi uyarınca tehdit suçundan soruşturma başlatılmıştır” ifadeleri yer aldı



Akit TV’nin sunucusu Ulucanlar Cezaevi’nde yaptığı bir yayında “toplumun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun idamını beklediği” söylemişti: “…PKK ve FETÖ’ye yandaşlık yapan, bağrında besleyen örneğin Kemal Kılıçdaroğlu gibi isimlerin bu darağacında asılmasını bekliyor diye düşünüyorum, bu bizim fikrimiz…”