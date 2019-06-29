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29.06.2019
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VIP krizi İmamoğlu’nun oylarını yüzde 4 artırdı

birgun.net birgun.net

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 23 Haziran seçimlerinden önce geldiği Ordu’da yaşanan VIP olayının oyları yüzde 4 artırdığını söyledi.

Adıgüzel, “Konda Araştırma Şirketi’nin yapmış olduğu anket çalışmasına göre Ekrem İmamoğlu, Ordu Valisi’nin uyguladığı VIP yasağı nedeniyle yüzde 4 oy kazandı” dedi.

23 Haziran seçimlerinden önce Ordu’ya giden Ekrem İmamoğlu, İstanbul’a dönerken Ordu-Giresun Havalimanı’nın VIP’ten geçmek istemiş ve Ordu Valisi Seddar Yavuz’un talimatıyla engellenmişti. Burada yaşanan tartışmada İmamoğlu’nun Vali Yavuz’a “İt” dediği öne sürülmüştü. 23 Haziran İstanbul seçimine giden süreçte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan AKP’nin adayı olan Binali Yıldırım’a kadar birçok isim de bu iddiaya dair açıklamada bulunmuştu. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, 5 Haziran’da VIP’te yaşanan bu olayın Millet İttifakı’na artı puan kazandırdığını söyledi.

“VALİ TERFİ ALMAK İÇİN FEVRİ UYGULAMA YAPTI”

Adıgüzel, Vali Yavuz’un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu yanlış yönlendirdiğini belirterek, “Daha önce bu olaya ilişkin Ordu Valisi Seddar Yavuz’un, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan talimat aldığını söylüyorduk. Ben bu olayı Sayın Valinin talimatla yapmadığını biliyorum. Bunu kendi fevri hareketiyle tamamen Sayın Erdoğan’dan terfi alabilmek için bireysel olarak yaptığını biliyorum. Yani Sayın Soylu’nun veya yukarıdan gelen bir başka talimatın gelmediğini düşünüyorum. Maalesef Cumhurbaşkanını da, İçişleri Bakanını da bu işin içine dahil etmiştir ve yanlış yönlendirmiştir” dedi.

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“ZARARINI İKTİDAR PARTİSİ GÖRDÜ”

Bu olayın iktidar partisine zarar verdiğini kaydeden Adıgüzel, “Konda’nın anketine göre yüzde 4 puan sırf Ordu Valisi’nden dolayı eklendi İmamoğlu’na. O yüzden bu çukurun içerisine Cumhurbaşkanı daha fazla girmez. Bakın daire müdürleri, AK Parti’nin il yönetimi, milletvekilleri de bu adamdan memnun değil. Ordu’da bu adamdan bir tane memnun olan adam yok. Herkese rahatsızlık veriyor” diye konuştu.

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