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07.06.2019
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Vize ücreti zammına onay

AB Konseyi kararıyla Schengen vize başvuru ücretleri 80 Euro'ya çıkartılacak.

birgun.net birgun.net

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Schengen vize başvuru ücretlerinin 60 Euro’dan 80 Euro’ya çıkartılmasını öneren yasa tasarısını onayladı.

Avrupa Birliği’nin 100’ün üzerinde ülke vatandaşlarına uygulamakta olduğu seyahat vizesi ücretlerinde değişiklik kararı alındı. Buna göre, AB ülkelerine vize başvurularında alınan 60 Euro’luk ücret, 80 Euro’ya çıkarılacak. Vize başvuruları seyahatten 6 ay öncesine kadar yapılabilecek.

Daha önce Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylanan düzenleme, AB Resmi Gazetesi’nde yayınlandıktan 6 ay sonra yürürlüğe girecek.

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