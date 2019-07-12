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12.07.2019
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“Volkswagen yeni fabrikasını Türkiye’de kuruyor”

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: İHA

Alman otomotiv devi Volkswagen’in bir süredir yeni fabrikasını kurmak için Bulgaristan ve Türkiye arasında tercih yapmaya çalıştığı konuşuluyordu. Alman otomobil dergisi Automobilwoche’in iddiasına göre şirket kararını Türkiye’den yana kullandı. Fabrikanın Manisa’da kurulacağı ve imzaların atıldığı da gelen bilgiler arasında.

Habertürk’ten Yiğitcan Yıldız’ın haberine göre kararda, Volkswagen’in yüzde 17’sinin Katarlılara ait olmasının etkili olduğu belirtildi.

Kararda Volkswagen CEO’su Herbert Diess’in belirleyici olduğu belirtilirken dün gerçekleşen Denetleme Kurulu toplantısında, grup bünyesindeki birden çok markaya üretim yapılacağı kararı da alındı. 

Volkswagen’in Türkiye yetkili satıcısı olan Doğuş Oto hisseleri, Automobilwoche’in haberinin ardından, yüzde 7,17 yükseldi. 

‘Fabrika Manisa’da kurulacak’

Dokuz Eylül gazetesinden Dilek Gappi’nin haberine göre Volkswagen’in fabrikayı Manisa’da yapacak ve imzalar da attıldı. Yaklaşık 1 milyar 300 milyon Avro (9 milyar TL) büyüklüğünde olacağı belirtilen dev yatırım için arazinin kesinleştiği de açıklandı.

Haberde şirket yetkililerinin mukayeseli üstünlüğe sahip olduğu gerekçesiyle Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde karar kıldığı ve fabrikanın 2022’de faaliyete geçerek 4 bin kişiye istihdam sağlayacağı belirtildi.

Habere göre VW Skoda, uzun süre İzmir’le ilgili araştırmalar yaptıktan sonra ibreyi Manisa’ya döndürdü. Manisa OSB ile fabrika anlaşmasının yapıldığı öğrenildi. Manisa OSB yetkilileri firmanın resmi açıklamasına kadar bilgi vermeyi uygun görmezken, karar OSB’de büyük sevinç yarattı.

Bu kararla birlikte Alman otomotiv devi, Türkiye’de üretim yapan Ford, Hyundai, Honda, Toyota, Renault, Fiat, BMC ve Mercedes’in yanına adını yazdırdı. 

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