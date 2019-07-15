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15.07.2019
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Wall Street Journal: Erdoğan, NATO yerine Putin’i tercih etti

birgun.net birgun.net

Amerikan gazetesi Wall Street Journal, Türkiye’nin geçen hafta teslim aldığı S-400 hava savunma sistemi ile ilgili bir başyazı yayınladı. Yayın kurulu imzasıyla yayınlanan makalede, “Erdoğan, NATO yerine Putin’i tercih etti. Türkiye Cumhurbaşkanı, Rusya’nın hava savunma sistemini satın alarak ittifakı test etti” yorumu yapıldı.

Aylardır dünya kamuoyunun tartıştığı S-400 hava savunma sisteminin teslimatı geçen hafta başladı. Uluslararası kamuoyunun yakından takip ettiği süreç hakkında Amerikan gazetesi Wall Street Journal detaylı bir makale hazırladı.

Bir başyazı formatında hazırlanan ve “Yayın kurulu” imzası taşıyan, “Erdoğan, NATO yerine Putin’i tercih etti” başlıklı makalede, “Türkiye, ABD’nin potansiyel yaptırım uyarılarına rağmen Rusya’dan S-400 hava savunma sistemini teslim almaya başladı. ABD ve NATO’nun Türkiye’nin hala ittifaktaki yerini yeniden düşünmekten başka bir seçeneği yok. En basitinden bu satın alma Türkiye’nin F-35 programından çıkarılması anlamına gelmelidir. ABD’li yetkililer Türkiye’nin S-400’ünü kullanmaya yardım edecek Rus teknikerlerin NATO’nun savunma sistemlerini inceleme fırsatı bulabilecek bir pozisyonda olduğunu söylüyor. S-400’ler öyle ya da böyle NATO uçaklarını düşürmek için tasarlandı” ifadesi yer aldı.

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