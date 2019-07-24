22.8 C
Istanbul
24.07.2019
Anasayfa DÜNYA Washington Post, Beyaz Saray’daki yaptırım toplantısını yazdı

Washington Post, Beyaz Saray’daki yaptırım toplantısını yazdı

birgun.net birgun.net

Başkanı Donald Trump’ın Cumhuriyetçi senatörlerle yaptığı Türkiye toplantısının detaylarını Washington Post yazdı. Gazetenin haberinde toplantıda Trump’ın yaptırım yerine Türkiye ile müzakere seçeneğini gündeme getirdiği ve bunun tartışmalara neden olduğu belirtildi.

Amerikan gazetesi Washington Post, ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye Rus yapımı S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle uygulanacak olası yaptırımları ele almak üzere dün Beyaz Saray’da Cumhuriyetçi senatörlerle yaptığı toplantının perde arkasını yazdı.

Toplantı hakkında bilgi sahibi olan yetkililerin Washington Post’a aktardığına göre, Trump toplantıda Türkiye’ye ağır yaptırımlar uygulanması yerine sorunun müzakere yoluyla çözülmesini savundu.

‘SENATÖR İLE KAVGA ETTİ’

İddiaya göre Trump, Türkiye’yi yaptırımlardan muaf tutmaya yönelik bu tavrı nedeniyle Senato Silahlı Hizmetler Komitesi’nin Başkanı James E. Risch ile de ufak çaplı bir tartışma yaşadı. Buna göre, Türkiye’nin S-400 almasının NATO’yu ve F-35’leri tehlikeye atacağı gerekçesiyle yaptırımları savunan Risch ile Trump arasında açık bir tartışma yaşandı.

Trump’ın toplantıdaki tavrı konusunda Washington Post’a bilgi veren Senatör John Hoeven, tartışmanın “Erdoğan’ı nasıl cezalandıracaklarından çok onunla Erdoğan’la nasıl müzakere edebilecekleri üzerine odaklandığını” söyledi.

‘TİCARET ANLAŞMALARI GÜNDEMDE’

Senatör David Perdue ise Trump’ın tavrını “Başkanın yapmaya çalıştığı şey, mu meseleye daha kapsamlı bir bakış açısıyla yaklaşmak” sözleriyle anlattı.

Perdue, yaptırımlar yerine ‘serbest ticaret anlaşmaları gibi başka konuların ele alınmakta olduğunu’ söyleyerek, Türkiye’nin ABD ile ekonomik ilişkiye önem verdiğine dikkat çekti. Cumhuriyetçi senatör, “Rusya’yı da, Ortadoğu’daki pozisyonlarının ne olduğuna dair bir tür diyaloğa çekmeniz gerekebilir. Ticaret istiyorlar, bizinle de bir tür ticarete sahip olmak istiyorlar” ifadelerini kullandı.

Yönetim yaptırımları engellemezse Türkiye, CAATSA yaptırımlarına maruz kalan ilk NATO müttefiki olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi sonrası Trump’ın kendisine yaptırım uygulanmayacağı yönünde garanti verdiğini söylemişti.

CAATSA YAPTIRIMLARI NEDİR?

ABD’de birçok farklı görüşten siyasetçi Türkiye’ye S-400 alımı sebebiyle CAATSA (ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele) yaptırımları uygulanmasını istiyor.

Amerika’nın Sesi’nden Begüm Dönmez Ersöz’ün aktardığına göre ABD Başkanı Trump yasa gereği 70 sayfalık CAATSA metninde listelenen 12 yaptırım kaleminden en az beşini seçmek zorunda. Bu kalemler şöyle sıralanıyor:

  • Yaptırım kapsamına alınan kişi ve kurumlara ihracat-ithalat bankası desteğinin kesilmesi,
  • Mal ve teknoloji ihracatı ruhsatı verilmemesi,
  • ABD mali kuruluşlarından kredi tedarik edilmemesi,
  • Uluslararası mali kuruluşlardan kredi verilmemesi,
  • Mali kurumlara ABD Merkez Bankası ile doğrudan alışveriş yapma izni verilmemesi,
  • Yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumlarla ihale ya da sözleşme yapılmaması,
  • Döviz üzerinden işlem yapılmasının yasaklanması,
  • Mali kurumlar ve bankalar arasında ödeme ya da kredi transferlerinin yasaklanması,
  • Yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumların ABD topraklarında gayrimenkul sahibi olmasının yasaklanması,
  • ABD kişi ve kurumlarının yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumlardan sermaye ya da borç alışverişinin yasaklanması,
  • Yaptırım kapsamına alınan kişilere ABD’ye giriş yasağı,
  • Yaptırım kapsamına alınan kişi ve kurumlara benzer işlevi olan üst düzey görevlilere de yaptırım uygulanması.

ABD Başkanı yasa gereği en fazla 180 gün (6 ay) boyunca yaptırımlardan muafiyet tanıyabiliyor. Muafiyet, süresinin sona ermesinden en geç 15 gün öncesinde yine 180 günlüğüne yenilenebiliyor.CAATSA Başkan’ın yaptırımlardan muafiyet tanıma kararı vermesi halinde bunu Kongre’nin değerlendirmesine sunmasını şart koşuyor.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,570AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Aracından ruhsatsız tüfek, tabanca, fişek, uyuşturucu çıkan sürücünün savunması: ‘Acele düğüne çıktım’

birgun.net -
Antalya’da bin 400 personelle havadan, karadan ve denizden geniş kapsamlı ‘Huzur Akdeniz-5’...
Devamını Oku

Taksim Cumhuriyet Anıtı’na sprey boyayla yazı yazdılar

birgun.net -
Henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce Taksim Cumhuriyet Anıtı’na "M" ve...
Devamını Oku

Aracını satmak için notere gitti, metrelerce sayfa cezayla karşılaştı

birgun.net -
Ankara'da kadın kuaförü Volkan İlbaş otomobilini satmak için notere gittiğinde, son 10...
Devamını Oku

Sudan: Darbe girişimi bastırıldı

birgun.net -
Sudan ordusu, Sudan Genelkurmay Başkanı Haşim Abdülmuttalib Ahmed'in başında bulunduğu bir darbe...
Devamını Oku

İran Devrim Muhafızları: İnsansız hava aracımız düşürülmedi

birgun.net -
İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı General Selami, gazetecilere yaptığı açıklamada ABD’nin İran’a...
Devamını Oku

Fitch: Bankaların reyting görünümleri negatife dönüyor

birgun.net -
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından, küresel bankaların reyting görünümlerinin negatife...
Devamını Oku

‘Afet bölgesi’ ilanı bürokratik kriz yarattı, açıklama geri çekildi

birgun.net -
Düzce Valiliği sel felaketinin yaşandığı Düzce'de ‘afet bölgesi’ ilan edildiğini duyurdu. Bütün...
Devamını Oku

Muhittin Böcek: 3 milyar borcu olduğunu düşündüğüm belediyenin, 6 milyar borcu olduğunu gördük

birgun.net -
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, belediye binasında düzenlediği basın toplantısıyla geride...
Devamını Oku

Ahlat’ta Cumhurbaşkanlığı köşkü inşaatına izin veren torba yasa kanun hükümlerine AYM’den iptal

birgun.net -
Anayasa Mahkemesi (AYM), Van Gölü kıyısına Cumhurbaşkanlığı Köşkü inşa edilebilmesi için Ocak...
Devamını Oku

Esenler Otogarı’nın İSPARK’a devri durduruldu

birgun.net -
Mahkeme, Esenler Otogarı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İSPARK'a devrini durdurdu.
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi