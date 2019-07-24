Washington Post, Beyaz Saray’daki yaptırım toplantısını yazdı

Başkanı Donald Trump’ın Cumhuriyetçi senatörlerle yaptığı Türkiye toplantısının detaylarını Washington Post yazdı. Gazetenin haberinde toplantıda Trump’ın yaptırım yerine Türkiye ile müzakere seçeneğini gündeme getirdiği ve bunun tartışmalara neden olduğu belirtildi.

Amerikan gazetesi Washington Post, ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye Rus yapımı S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle uygulanacak olası yaptırımları ele almak üzere dün Beyaz Saray’da Cumhuriyetçi senatörlerle yaptığı toplantının perde arkasını yazdı.

Toplantı hakkında bilgi sahibi olan yetkililerin Washington Post’a aktardığına göre, Trump toplantıda Türkiye’ye ağır yaptırımlar uygulanması yerine sorunun müzakere yoluyla çözülmesini savundu.

‘SENATÖR İLE KAVGA ETTİ’

İddiaya göre Trump, Türkiye’yi yaptırımlardan muaf tutmaya yönelik bu tavrı nedeniyle Senato Silahlı Hizmetler Komitesi’nin Başkanı James E. Risch ile de ufak çaplı bir tartışma yaşadı. Buna göre, Türkiye’nin S-400 almasının NATO’yu ve F-35’leri tehlikeye atacağı gerekçesiyle yaptırımları savunan Risch ile Trump arasında açık bir tartışma yaşandı.

Trump’ın toplantıdaki tavrı konusunda Washington Post’a bilgi veren Senatör John Hoeven, tartışmanın “Erdoğan’ı nasıl cezalandıracaklarından çok onunla Erdoğan’la nasıl müzakere edebilecekleri üzerine odaklandığını” söyledi.

‘TİCARET ANLAŞMALARI GÜNDEMDE’

Senatör David Perdue ise Trump’ın tavrını “Başkanın yapmaya çalıştığı şey, mu meseleye daha kapsamlı bir bakış açısıyla yaklaşmak” sözleriyle anlattı.

Perdue, yaptırımlar yerine ‘serbest ticaret anlaşmaları gibi başka konuların ele alınmakta olduğunu’ söyleyerek, Türkiye’nin ABD ile ekonomik ilişkiye önem verdiğine dikkat çekti. Cumhuriyetçi senatör, “Rusya’yı da, Ortadoğu’daki pozisyonlarının ne olduğuna dair bir tür diyaloğa çekmeniz gerekebilir. Ticaret istiyorlar, bizinle de bir tür ticarete sahip olmak istiyorlar” ifadelerini kullandı.

Yönetim yaptırımları engellemezse Türkiye, CAATSA yaptırımlarına maruz kalan ilk NATO müttefiki olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi sonrası Trump’ın kendisine yaptırım uygulanmayacağı yönünde garanti verdiğini söylemişti.

CAATSA YAPTIRIMLARI NEDİR?

ABD’de birçok farklı görüşten siyasetçi Türkiye’ye S-400 alımı sebebiyle CAATSA (ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele) yaptırımları uygulanmasını istiyor.

Amerika’nın Sesi’nden Begüm Dönmez Ersöz’ün aktardığına göre ABD Başkanı Trump yasa gereği 70 sayfalık CAATSA metninde listelenen 12 yaptırım kaleminden en az beşini seçmek zorunda. Bu kalemler şöyle sıralanıyor:

Yaptırım kapsamına alınan kişi ve kurumlara ihracat-ithalat bankası desteğinin kesilmesi,

Mal ve teknoloji ihracatı ruhsatı verilmemesi,

ABD mali kuruluşlarından kredi tedarik edilmemesi,

Uluslararası mali kuruluşlardan kredi verilmemesi,

Mali kurumlara ABD Merkez Bankası ile doğrudan alışveriş yapma izni verilmemesi,

Yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumlarla ihale ya da sözleşme yapılmaması,

Döviz üzerinden işlem yapılmasının yasaklanması,

Mali kurumlar ve bankalar arasında ödeme ya da kredi transferlerinin yasaklanması,

Yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumların ABD topraklarında gayrimenkul sahibi olmasının yasaklanması,

ABD kişi ve kurumlarının yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumlardan sermaye ya da borç alışverişinin yasaklanması,

Yaptırım kapsamına alınan kişilere ABD’ye giriş yasağı,

Yaptırım kapsamına alınan kişi ve kurumlara benzer işlevi olan üst düzey görevlilere de yaptırım uygulanması.

ABD Başkanı yasa gereği en fazla 180 gün (6 ay) boyunca yaptırımlardan muafiyet tanıyabiliyor. Muafiyet, süresinin sona ermesinden en geç 15 gün öncesinde yine 180 günlüğüne yenilenebiliyor.CAATSA Başkan’ın yaptırımlardan muafiyet tanıma kararı vermesi halinde bunu Kongre’nin değerlendirmesine sunmasını şart koşuyor.