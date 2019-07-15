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15.07.2019
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Washington Post’ta ’15 Temmuz’ ilanı

ABD'nin önemli yayınlarından Washington Post'ta 15 Temmuz dolayısıyla 'Fetullah Gülen ve Kültünün Suçları İçin Adalet İstiyoruz' başlıklı bir ilan yayımlandı.

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ABD’nin önemli gazetelerinden Washington Post’ta 15 Temmuz sebebiyle “Fetullah Gülen ve Kültünün Suçları İçin Adalet İstiyoruz” başlıklı bir ilan yayımlandı.

Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) Yönetim Kurulu imzalı, 15 Temmuz Derneği logosunun da yer aldığı ilanda, 15 Temmuz darbe girişimine dair açıklamalarda bulunuldu.

İlanda, “Üç yıl önce bugün, 15 Temmuz 2016’da bir grup hain Türk askeri personeli, Türk demokrasisine zarar vermek ve demokratik yollarla seçilmiş hükümeti devirmek için Türkiye’nin askeri malzemelerini Türk insanına karşı kullanarak başarısız bir darbe girişiminde bulundu.” ifadelerine yer verildi.

‘TÜRKİYE’YE İADESİ İÇİN BASKI YAPILSIN’

İlanda şu ifadeler yer aldı: 

“ABD Mahkemesinin, 1993’te Dünya Ticaret Merkezi’nin bombalanmasında Şeyh Ömer Abdel-Rahman’ın vaazlarıyla takipçilerini yönlendirdiği sonucuna varması gibi, biz de Gülen’in de vaazlarıyla bu şiddete neden olduğuna inanıyoruz. Rahman, kışkırtıcı bir komplodan ömür boyu hapse mahkum edildi. Üzücü olan ise ABD, Gülen’in Türkiye’ye iadesini geciktirdiği her geçen gün, Türk insanının 15 Temmuz 2016’da yaşadığı dehşete karşılık adalet arayışını reddediyor.”

İlanda, TASC, “ülkede yaşayan bir milyondan fazla Türk ve Türk kökenli adına ABD’lileri, Gülen’in Türkiye’ye iadesine ilişkin baskı yapmaları” istendi.

Gülen ve cemaat üyelerinin, ABD’de de “kültürler ve dinler arası diyalog” adı altında “başta sözleşmeli okul, göçmenlik ve siyasi bağış sistemi olmak üzere birçok alanda karıştığı yolsuzluk ve suçların, güvenlik güçlerince araştırılması” talep edilen ilanda, “FETÖ, kamu kurumlarına sızmak için sessiz, titiz ve sistematik bir şekilde çalışır. Umarız ki ABD, FETÖ’nün zararlarını erkenden fark eder” denildi.

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Kaynak:AA

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