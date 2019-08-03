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03.08.2019
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WhatsApp ve Instagram’ın yeni isimleri belli oldu

birgun.net birgun.net

Kişisel verilerin ihlali skandalıyla gündemde olan Facebook, WhatsApp ve Instagram’ın isimlerinin başına “Facebook” ibaresini ekleme kararı aldı. 

Business Insider‘da yer alan habere göre, Facebok Instagram’ın ismini ‘Facebook’tan Instagram’ (Instagram from Facebook) ve WhatsApp’in ismini de ‘Facebook’tan WhatsApp’ olarak (WhatApp from Facebook) olarak değiştiriyor.

Uygulamanın ismi uygulama indirme marketlerinde yukarıdaki şekilde gözükecek ama kullanıcılar uygulamayı kullanırken yine Instagram ve WhatsApp isimlerini görecekler.

Facebook’tan yapılan açıklamada iki uygulamanın da Facebook’un bir parçası olduğunu hatırlatmak için isim değişikliğine gidildiği vurgulandı.

Facebook’un bu hamlesi ile kişisel verilerin ihlali skandalının etkilerini unutturmayı amaçladığı ifade edildi. Facebook’un ABD Adalet Bakanlığı’nın soruşturması sonucunda 5 milyar dolar ceza ödemeyi kabul etmişti.

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