1 milyarı aşkın aktif kullanıcı sayısı ile dünyanın en çok tercih edilen anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp’a 2 yeni özellik geliyor.

Donanım Haber‘in aktardığı habere göre, uygulama içi tarayıcı özelliği, sohbet içerisinde yer alan web sayfalarını uygulama içerisinde açmanıza olanak tanıyor. Bu da kullanıcıların artık yollanan bağlantıları açmak için WhatsApp’tan ayrılmak zorunda kalmayacağı anlamına geliyor.

Bu özellik WhatsApp’e geçtiğimiz günlerde gelen ve Youtube videolarının sohbet içerisinde izlenebilmesine olanak sağlayan resim içinde resim özelliği ile oldukça benzer şekilde çalışıyor.

Uygulama içi tarayıcı özelliği, ayrıca kullanıcıları zararlı bir web sayfası açmaya çalıştıklarında da uyarıyor.

İkinci özellik olan görsel arama, WhatsApp üzerinden paylaşılan görselleri kullanıcıların Google’da arayabilmesine olanak tanıyor. Bu sayede paylaşılan görsellerin kaynaklarına ulaşabiliyor veya sahte olup olmadıklarını teyit edilebiliyor.

Bu iki özellik şu an için yalnızca kısıtlı sayıda kullanıcı ile test ediliyor