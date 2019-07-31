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31.07.2019
Anasayfa TEKNOLOJİ WhatsApp'ın Çoklu Platform Sistemi onaylandı

WhatsApp’ın Çoklu Platform Sistemi onaylandı

Mesajlaşma programı WhatsApp, yeni bir özelliği devreye sokuyor. Yeni özellikle WhatsApp, artık birden fazla cihazda kullanılabilecek. İnsanlar telefonları kapansa dahi internette WhatsApp'ı kullanmaya devam edebilecek

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WhatsApp’a gelen yeni özellikleri deneyen ve kullanıcılarla paylaşan WABetaInfo, uzun zamandır konuşulan çoklu platform sistemin özelliğinin yalnızca bir söylentiden ibaret olmadığını belirtti.

Webtekno’nun aktardığı habere göre, geçtiğimiz günlerde WhatsApp’a çoklu platform sisteminin geleceğine, kullanıcıların bir hesabı birden çok cihazda kullanabileceğine dair bir söylenti ortaya çıkmıştı.

WhatsApp’ın yeni özelliklerini test eden WABetaInfo, bu özelliğin geleceğini doğrulayarak artık bunun bir söylenti olmadığını belirtti.

İddialarını herhangi bir çıkış tarihi ya da ekran görüntüsüyle doğrulamayan WABetaInfo Twitter hesabı, özelliğin üzerine çalışmalar gerçekleştirdiğinden emin olduğunu belirtti. WABetaInfo, bu özellikle birlikte Windows için bir WhatsApp sürümünün de yolda olduğunu belirtti.

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Beta kullanıcısı, çoklu platform sistemi geldiği zaman sistemin iPhone, Android, iPad ve Windows’ta çalışacağını belirtti. Mac kullanıcıları kim ki zaten(!). Bu da kullanıcıların, aynı WhatsApp’ı farklı cihazlarda (diğer cihazdan atılmadan) kullanabileceği anlamına geliyor. Başka bir deyişle kullanıcılar, sistem geldiği zaman iPad’lerinde WhatsApp kullanırken iPhone’larından çıkış yapmak zorunda kalmayacak. Tabii ki herhangi bir ekosistem sınırı olmadığı için kişiler hem Android hem de iOS bir cihazla sisteme giriş yapabilecek.

Mevcut sistemde telefonunuz açık olduğu sürece internet üzerinden WhatsApp’a bağlanabilseniz bile telefonunuz kapandığı andan itibaren bağlantınızın kesildiği bir gerçek. Bu sistemin hayata geçmesiyle birlikte insanlar telefonları kapansa dahi WhatsApp’ı kullanmaya devam edebilecek.

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