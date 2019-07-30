WhatsApp’ta seçimi konuşan polisler sürüldü

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 139 polisin, WhatsApp gruplarındaki İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerine ilişkin yazışmaları nedeniyle şehrin farklı ilçelerine sürüldüğü iddia edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği’nde görevli 139 polis, geçen günlerde şehrin farklı ilçelerine dağıtıldı. Değişikliğin sebebinin ise polislerin WhatsApp gruplarından yaptıkları yazışmalarda, İstanbul seçiminin “iptal edilmesine karşı çıktıkları ve kararı eleştirmeleri”nin neden olduğu iddia edildi. Yer değiştirmelerden sonra tamamen boşalan Gasp Büro Amirliği’ne ilk etapta 30 yeni memurun atandığı öğrenildi.

Cumhuriyet’ten Seyhan Avşar’ın haberine göre, seçimin yenilenmesini, izinlerini iptal edilmesini eleştiren bazı polislerin, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)’nin seçim kampanyasında kullandığı, “Her şey çok güzel olacak” sloganını gruba yazdığı, daha sonra grupta bulunan bir polisin tayininin çıkmasıyla ziyaret ettiği İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’a ihbarda bulunduğu iddia edildi. İhbarın ardından Çalışkan’ın da WhatsApp grubunda yer alan 139 polisin görev yerinin değiştirilmesi emrini verdiği öne sürüldü. Ayrıca bu WhatsApp grubunda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın özel yaşamına ilişkin yazışmalarında yapıldığı da ifade edildi.

‘Öfkelenip dağıttı’ iddiası

Bir diğer iddia ise; Gasp Büro Amirliği tarafından gasp suçundan bir kişinin suçsuz olduğu halde gözaltına alındığı ve olayın üstünün kapatılmasına yönelik girişimlere Mustafa Çalışkan’ın öfkelendiği ve böyle bir karar verdiği yönünde.

İddialara ilişkin Gasp Büro Amirliği’nden yapılan açıklamada, değişikliğin İstanbul İl Emniyet Müdürü Çalışkan’ın isteği doğrultusunda yapıldığı belirtildi.

Rotasyon yaptık

Polislerin farklı ilçelere dağıtılmasının bir kan değişimi olduğu kaydedilen açıklamada, “WhatsApp yazışmaları gibi bir durum yok. Uzun süredir bir rotasyon yapılmamıştı. Bu bir rotasyon oldu. Daha önceden burada çalışmış kötü bazı niyetli memurlar tarafından bunlar ortaya atılıyor. Daha önceden gasp bürodan bir çok memura soruşturma açıp yolladık. Bu insanlar da boş durmuyor. Enterasan şeyler çıkarmaya çalışıyor. Maalesef enterasan bir toplumuz” denildi.

Olayla ilgili idari inceleme başlatıldığı öğrenildi. Bu olay ile İstanbul Emniyeti’ndeki bir büronun tüm personeli ilk kez dağıtılmış oldu.