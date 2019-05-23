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24.05.2019
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Wikipedia Türkiye’deki erişim yasağını AİHM’e götürüyor

Wikipedia'dan Türkiye'deki erişim yasağıyla ilgili hamle geldi. Kurum yaptığı açıklamayla söz konusu kararı AİHM'e taşıyacağını duyurdu.

birgun.net birgun.net

Dünyanın en büyük internet ansiklopedisi Wikipedia, Türkiye’deki erişim engeli ile ilgili iki yıldır sürdürdüğü hukuk mücadelesi sonrası, kararı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşıyor.

BBC Türkçe‘nin haberine göre, sitenin yürütücüsü olan Wikimedia Vakfı tarafından yapılan açıklamada, topyekun yasağın, temel bir hak olan ifade özgürlüğüne aykırı olduğu savunuluyor.

Wikimedia’nın yöneticisi Katherine Maher, erişimi engelini AİHM’e taşıma kararının, Türkiye’deki yüksek mahkemelere yapılan başvuruların sonuçsuz kalması sonrası alındığını söyledi.

Perşembe günü başvuru kararını açıklayan Maher, Wikipedia’nın içerik sağladığı tüm dilleri kapsayan yasağın, yakın zamana kadar siteye dünya çapında uygulanan “en geniş kapsamlı yasak” olduğunu da belirtti.

Çin, Mayıs ayı başında Wikipedia’ya uyguladığı erişim engelini, mevcut tüm dilleri kapsayacak şekilde genişletmişti. Sitenin kurucusu Jimmy Wales de yaptığı açıklamada Türk ve Çin hükümetlerinin kararından “derin üzüntü” duyduğunu söyledi.

Türkiye 2017 yılının Nisan ayında siteye erişim engeli uygulamaya başladı. Wikimedia’nın açıklamasına göre yasak, “Suriye savaşı” ile “devlet destekli terörizm” ile ilgili içeriklerin, Türk yetkililer tarafından kaldırılması talebi sonrası geldi.

Site yöneticileri, söz konusu içeriklerin, “daha tarafsız bir dil kullanılarak başka kaynaklarca genişletildiğini” ancak engelin kaldırılmadığı açıklandı.

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