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11.07.2019
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Wimbledon’da Simona Halep finale yükseldi

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Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon’da sporcu Simona Halep, tek kadınlarda finale yükseldi. 

İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen çim kort turnuvasında, tek kadınlar yarı final mücadelesinde 7 numaralı seribaşı Simona Halep ile 8 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina karşı karşıya geldi. 

Merkez kortta oynanan ve 72 dakika süren mücadeleyi 6-1 ve 6-3’lük setlerle 2-0 kazanan Halep, kariyerinin ilk Wimbledon finaline yükseldi. 

Geçen yıl Fransa Açık’ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna ulaşan sporcu, cumartesi günü finalde Serena Williams-Barbora Strycova maçının galibiyle karşılaşacak.

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