Wimbledon’da Simona Halep finale yükseldi

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon’da sporcu Simona Halep, tek kadınlarda finale yükseldi.
İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen çim kort turnuvasında, tek kadınlar yarı final mücadelesinde 7 numaralı seribaşı Simona Halep ile 8 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina karşı karşıya geldi.
Merkez kortta oynanan ve 72 dakika süren mücadeleyi 6-1 ve 6-3’lük setlerle 2-0 kazanan Halep, kariyerinin ilk Wimbledon finaline yükseldi.
Geçen yıl Fransa Açık’ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna ulaşan sporcu, cumartesi günü finalde Serena Williams-Barbora Strycova maçının galibiyle karşılaşacak.