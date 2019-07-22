WSJ: Trump Erdoğan’a güvence verdi

Wall Street Journal, ABD’li senatörlerin S-400 alımı nedeniyle Türkiye’ye yaptırım uygulanması konusunda Başkan Donald Trump’a yönelik baskılarını artırdığını ancak Trump’ın bundan kaçınarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bu konuda güvence verdiğini öne sürdü.

ABD geçen hafta Rus yapımı S-400 füzelerini satın aldığı gerekçesiyle Türkiye’yi ortak üreticileri arasında yer aldığı F-35 programından çıkarmak için düğmeye basmıştı. Haberde, Donald Trump’ın danışmanlarına Türkiye’ye yaptırım uygulamaktan kaçınmak istediği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bu yönde güvence verdiğini söylediği aktarıldı. Wall Street Journal, bu iddiasını görüşmeler hakkında bilgi sahibi Amerikalı ve yabancı kaynaklara dayandırdı.

Erdoğan’ın Haziran ayında Japonya’daki G20 Zirvesi sırasında Trump ile yaptığı görüşmede S-400’ler konusundaki tansiyonu düşürmeye çalıştığı belirtildi.

Daha önce de CNN tarafından ortaya atılan iddiaya göre, Rusya’dan Türkiye’ye S-400 sevkiyatının başlaması üzerine ABD’li yetkililer tarafından yapılan toplantıda, Dışişleri Bakanı Pompeo ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton’ın yaptırımı konusunda bastırdığı ancak Başkan Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan ilişkisini bir şekilde koruyabilmek adına ağırdan aldığı belirtilmişti.