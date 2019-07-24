Yabancı dil eğitimindeki eşitsizlik sonuçları etkiledi: LGS’de İngilizce adaletsizliği

Liseye Geçiş Sistemi’nde (LGS) öğrencilerin başarı sıralamasını en fazla etkileyen alan İngilizce oldu. Öğrencilerin tamamına yakınının eğitim gördüğü dil olan İngilizce’den yanıtladığı testin sonucunun başarı sıralamasına etkisi 0,72 olurken İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 0,67, Türkçe ise 0,59 oranında sonuçları etkiledi. Ortalama soru ayırt ediciliği olarak öğrenci başarı sıralamasını en az etkileyen alan 0,52 ile Fen Bilimleri oldu.

LGS’de İngilizce alanında sorulan 10 sorunun tamamına öğrencilerin sadece yüzde 35’i doğru cevap verebildi. Öğrencilerin yüzde 20’si 9 soruyu, yüzde 12’si 8 soruyu doğru cevaplarken yüzde 2,15’i ise hiçbir soruyu doğru cevaplayamadı. Soruların yüzde 17,47’sinin cevaplayabildiği soru oranı yüzde 50 oldu.

Eğitim Sen Yönetim Kurulu Üyesi ve Yükseköğretim Sekreteri Özgür Bozdoğan, bakanlığın LGS’deki İngilizce alanına ilişkin sorularını yanıtsız bıraktığını belirterek, “Öğrencilerin başarı sıralamasını en fazla etkileyen alan İngilizce oldu. Devlet okullarında verilen İngilizce eğitimi ile özel okullarda verilen İngilizce eğitimi arasında büyük bir fark var. Biz yıllardır ‘İngilizce alanında devlet okullarında okuyan öğrencilerle özel okullarda okuyan öğrencilerin başarı oranları nedir? Bize bunu açıklayın’ diyoruz. Bakanlık bu soruya yıllardır cevap vermekten kaçınıyor” dedi.

İlginizi çekebilir: LGS'de boş kontenjanlar ve taban puanları açıklandı

BAŞARISIZLIK KAMUFLE EDİLDİ

Bozdoğan, MEB tarafından yayımlanan LGS raporunda, öğrencilerin en başarısız olduğu alan olan matematiğin öne çıkarılarak İngilizce’deki adaletsizliğin kamufle edildiğini de belirtti.

***

Bakanlık: Yeni yaklaşım ortaya konulacak

MEB Bakanı Ziya Selçuk, CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nun soru önergesine verdiği cevapta da dil eğitimde yeni bir yaklaşımın ortaya konulacağını öne sürdü. Selçuk, Tanrıkulu’nun soruları üzerine, “İngilizce eğitiminde müfredat, eğitim yöntemi ve ölçe değerlendirme yaklaşımında düzeltmeye gidilmektedir. 2019- 2020 eğitim öğretim yılı itibariyle ikinci sınıflardan başlayarak kademeli olarak 2-12. Sınıflarda uygulanmak üzere yeni bir yaklaşım ortaya koyulacak, ülke genelinde, seviye ve okul türlerine göre çeşitlendirilmiş dil eğitim programları uygulanacaktır” dedi.