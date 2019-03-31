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31.03.2019
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Yağma projelerine derhal son verilsin

İstanbul ve Kuzey Ormanları Çalıştayı’nın sonuç bildirgesinde, geri dönülmez bir doğa tahribatı yaratan tüm mega projelerin durdurulması gerektiği vurgulandı

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Türkiye Ormancılar Derneği, Kuzey Ormanları Derneği ve Sarıyer Belediyesi’nin geçen hafta düzenlediği “Ekosistem, İklim ve Kentsel Büyüme Perspektifinden İstanbul ve Kuzey Ormanları”nın sonuç bildirgesi yayımlandı.

Çalıstay kapsamında; öğretim üyeleri, uzmanlar ve demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri bir dizi meseleyi ele aldı. Çalıştayda, İstanbul ve Kuzey Ormanları’nın bitkisel zenginliği, orman varlığı, yasanan ekolojik sorunlar, İstanbul’un kentsel gelişimi, kent ısısının değişimi, iklim krizinin etkileri konuşuldu.

VAZGEÇİLMELİ

Sonuç Bildirgesi’nde yer alan çözüm önerilerinden bazıları ise şöyle oldu:

• İstanbul’un etki alanına giren ormanlık alan tümüyle “Kuzey Marmara Muhafaza Ormanı” adı altında korumaya alınmalı.

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• Kuzey Ormanları’nı inşaat şirketlerinin yağmasına açan ve halen Kuzey Ormanları’nın Çatalca, Kocaeli ve Sakarya kesimlerinde devam eden Kuzey Marmara Otobanı derhal durdurulmalı, geri dönülmez bir doğa tahribatı yaratan tüm mega rant projeleri iptal edilmeli, İstanbul’u kuzeye taşımaya çalısan tüm projelerden vazgeçilmeli.

• Kent içinde kalan tüm askeri alanlar taşındıktan sonra tümüyle yeşil alan olmalı ve İstanbul’un doğal ağaçlarıyla ağaçlandırma yapılarak kent içinde doğal ortam yaratılmalı. Kuzey Ormanları içinde ve sınırında kalan tüm askeri alanlar ormana iade edilmeli.

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