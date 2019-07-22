Yahya Kaptan halkı, parktan geçirilecek yola tepkili

Dilara Çakmak- Fehim Bilge

Kocaeli’nin İzmit’e bağlı Yahya Kaptan mahallesinden geçirilecek olan tramvaya halkın tepkisi sürüyor. Parktan geçirilecek olan yola karşı bir araya gelen mahalleli söz konusu parkta piknik yaptı. Alternatifi olmasına rağmen yolun neden buradan geçirildiğini anlamadıklarını belirten mahalleliler, belediyenin bu konu üzerindeki ısrarı karşısında neler yapabileceklerini konuştu.

Protesto pikniğine katılan Mahalle muhtarı Ahmet Mirzaoğlu şunları söyledi: “Tramvay güzergâhının bisiklet yolu alanından geçecek olmasına karşı olduğumuzu duyurmak için bugün Yahya Kaptan halkı olarak buradayız. Yaşam alanlarımızın kısıtlanmasına, doğal alanların tahrip edilmesine karşı çıkacağız. Güzergâh olarak düşünülecek 3 farklı güzergâh mevcutken ve bu alanlar daha elverişli durumdayken bizler bu alanın bu amaç için kullanılmasını istemiyoruz. Mahalle muhtarı olarak büyükşehir belediye başkanlığına bir randevu istedim ve bu randevu görüşmesinde kendilerine taleplerimizi aktaracağız.”

Mahalle sakinlerinden Rıza Kır ise şunları söyledi, “Bu yeşillik alan şehrin diğer bölgelerinde olmayan 20 yıllık bir emeğin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu alan Emlak Bankası tarafından yeşil alan diye tabir edilmiş bir bölgedir. Söz konusu proje insanların tercih ettiği yaşam alanını engellemektedir. Rant odaklı bakış açısı diğer şeyleri göz ardı etmektedir. O sebeple bu mantığa ve duruşa karşı çıkmaktayız ve karşı çıkmaya devam edeceğiz.” Mahalle sakinlerinden Nedret Hanım da sokakları proje iptal edilene kadar mücadeleden vazgeçmeyeceklerini söyledi.