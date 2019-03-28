Yalan bültenleri devrede

İzmir’de ‘Ege Yerel Gündem Gazetesi’ adlı CHP’li adayları karalayan uydurma bir yayının adressiz dağıtımının yapılacağı ortaya çıktı. 490 bin adet gazetenin PTT aracılığı ile dağıtıma verildiği belirtildi. Olayı, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ortaya çıkardı.



PTT’ye yazılan 25 Mart 2019 tarihli ve 1496 sayılı yazıda şu ifadeler kullanıldı: “İzmir Posta İşletme Merkezi’nde kabul edilen 490.000 adet adressiz gazetenin ekli Dağıtım Şemasında belirtilen adreslerde ilçe ve mahallelerdeki konutlara 1’er adet, kahvehane ve berber dükkânlarına 2’şer adet olmak üzere ivedi dağıtımın sağlanması ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini önemle rica ederiz.”



‘ÇOK ACELE’ TALİMATI!



‘Ege Yerel Gündem Gazetesi Dağıtımı’ yazısına istinaden PTT Başmüdürlüğü tarafından ‘çok acele’ olarak gönderilen 26 Mart 2019 tarihli yazıda, “İZPİM Müdürlüğünce kabul edilen 490.000 adet adressiz gazete gönderisi merkezlerinize sevk edilmiştir. Başmüdürlüğümüz ilgi yazısında belirtilen hususlar ve dağıtım şeması dikkat edilmek üzere gönderilerin dağıtımlarının ivedi sağlanarak, merkezlerinizde söz konusu gönderilerin dağıtımlarının tamamlandığına dair düzenleyeceğiniz tutanakların en geç 28/03/2019 tarihi mesai bitimine kadar Başmüdürlüğümüze gönderilmesini, herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini önemle rica ederiz” denildi.



’98 BİN TL’Yİ KİM ÖDEDİ?’



PTT’nin dağıtım ile ilgili yazışmalarını ve gazetenin içindeki bazı haberleri basın ve kamuoyu ile paylaşan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, “Partimiz, yönettiğimiz belediyelerimiz ve adaylarımız hakkında hakaretlere varan üsluplarla yazılmış haberlerin bulunduğu sözüm ona gazete olan bu yayının dağıtımı için 98 bin TL bütçe ayıran Ege Yerel Gündem Gazetesi kimdir? Sahibi kimdir? Ofisi neredir? Sağlıklı bilgiye ulaşamadık. Yaptığımız araştırmalarda gördük; söz konusu yayının künyesinde adı geçen bir vatandaş kendisinin konuyla hiçbir ilgisinin olmadığını ve yayının künyesinde imtiyaz sahibi olarak yazıldığı için savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu açıklamış. ‘Ege Yerel Gündem Gazetesi’ adlı bu yayın Basın İlan Kurumu’nun Mart 2019 listesinde yer almıyor. Bu yayını hazırlayanlar kimler? PTT’nin yayının dağıtımının 20 kuruşa yapacağı iddia ediliyor, PTT’ye bu 98 bin TL’yi ödeyen kim?” diye konuştu.



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Dağıtım için adres belirtilmediğini de kaydeden Bakan, “Yani dağıtıma çıkan her postacı bu yayınları gittikleri yerlere bırakacak. Bu hukuksuzluktur. Bu PTT emekçilerinin sırtına vurulan bir zuldür. Bu kamunun propaganda aracı haline getirilmesidir! Bunlar son çırpınışlar, gidiyorlar” dedi.

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Kocaeli’nde karalama gazetesi

Kocaeli’nde gece yarısı ev ve iş yerlerinin kapılarına ve araçların sileceklerine, muhalefeti karalayan ‘künyesiz’ korsan sözde gazeteler bırakıldı. CHP’den “Biz bu gazeteyi kimlerin bastırdığı çok iyi biliyoruz. Bizi bu paçavralarla yıpratamayacaklar.” açıklaması geldi.



Kim ya da kimler tarafından bastırıldığı bilinmeyen, üzerinde künye bulunmayan sahte gazetelerde, 2004 öncesinde kentte görev yapan CHP’li belediyeler konu alındı.



Söz konusu gazetede Saadet Partisi meclis üyesi adayının PKK operasyonunda tutuklandığı, CHP’li belediye başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet’in 3 PKK’lıyı ziyaret ettiği gibi sözde yalan haberlere de yer verildi.



CHP Kocaeli İl Başkanlığı, muhalefeti karalayan gazetenin toplatılması için sabah erken saatlerinde emniyet güçlerine ve savcılığa başvurdu.