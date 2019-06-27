Yalan kaybedecek hakikat kazanacak

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, bazı sosyal medya paylaşımları ve hakkında üretilen sahte tweetler delil kabul edilerek açılan davada 28 Haziran Cuma günü (yarın) saat 10.00’da hakim karşısına çıkacak. CHP’li Kaftancıoğlu, “Halk kimin sahici kimin yalancı olduğunu görüyor, biliyor. Bedel ödetme çabaları boşa çıkacak” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı’na seçilmesinden bu yana bazı basın yayın organlarının ve sosyal medyadaki troll hesapların sahte fotoğraflar ve haberlerle sistematik olarak karalama kampanyalarına maruz kalan Kaftancıoğlu, bir kez daha AKP iktidarının hedefinde. Kaftancıoğlu, Berkin Elvan’ın ölümü, Gezi Direnişi, AKP’li bakanlara yönelik yolsuzluk operasyonu gibi toplumsal muhalefetin tepkisini çeken gelişmelerle ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle 17 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak. 28 Haziran Cuma günü saat 10.00’da İstanbul Adliyesi’nde bulunan 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak olan Kaftancıoğlu’na yöneltilen suçlamalar arasında Cumhurbaşkanına hakaret, Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen aşağılama, halkı kin ve düşmanlığı tahrik etmek ve terör örgütü propagandası yapmak suçları bulunuyor. CHP cephesi, Kaftancıoğlu üzerinden CHP’ye ve toplumsal muhalefete karşı bir baskı ve sindirme operasyonu başlatıldığını söylüyor.

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Çabaları boşa çıkacak

Duruşma öncesi BirGün’e açıklamalarda bulunan Kaftancıoğlu, “Davayla ilgili hukuki değerlendirmelerde bulunamıyorum çünkü davanın açılma sebebi hukuki değil. Devlete hakaret eden birileri varsa o da yargıyı iktidarın sopası haline getirenlerdir. Devlete ihanet eden birileri varsa o da bu devletin en gizli, en önemli bilgilerini, kozmik odalarını FETÖ’ye açan, buna göz yumanlardır. 31 Mart seçimlerinden sonra da halkın iradesini ezip geçenlere halk en büyük cevabı 23 Haziran’da verdi zaten. Halk kimin sahici kimin yalancı olduğunu görüyor, biliyor. Bedel ödetme çabaları boşa çıkacak. Yalan kaybedecek, yine hakikat kazanacak” dedi.