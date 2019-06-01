Yalanla adalet olmaz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek yazılı açıklamasında, Yargı Reformu Stratejisi Belgesi’ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ülke olarak, yargıda reform paketlerine dair yakın zaman siyaset tarihinde epey tecrübe edindiklerini belirten Erkek, ilki 2009, ikincisi ise 2015 yılında olmak üzere iki kez daha yargı reformu strateji belgesi hazırlandığını hatırlattı.

Erkek, “Geçen bunca yıla rağmen hâlâ aynı başlıklarda reform yapma ihtiyacı duyuluyorsa, bu belgelerin suya yazılmış dileklerden ibaret olduğu anlaşılacaktır. 2019 tarihli belgenin farklı olacağını düşünmek hayalperestlik olur” açıklamasını yaptı.

Açıklanan belgenin en temel niteliğinin fazlasıyla soyut olması olduğunu savunan

Erkek, yasal düzenlemeler ve bunların yöntemlerinin tam anlamıyla belirtilmediğini söyledi.

“Reform strateji belgesini boşa düşüren en önemli ifade OHAL’e ilişkindir” diyen Erkek, şöyle devam etti: “Belgede OHAL dönemiyle ilgili şunlar yazmaktadır: “Başta Anayasa olmak üzere uluslararası yükümlülüklerden kaynaklanan ‘zorunluluk’ ve ‘orantılılık’ kriterlerine hassasiyetle uyulmuştur.” İçinde adalet olan belgede yalan olmaz! Bu belgede yalan var. KHK ile yargılanmadan işlerine son verilen akademisyenler hangi orantılılıkla açıklanacaktır? Ortalama bir demokratik hukuk devletinde OHAL’de seçim yapılır mı? Anayasa değiştirilir mi? Türkiye’de AK Parti OHAL’de hem seçim yaptı hem de Anayasa değişikliği!”

Sözlerinin devamında, ülkedeki Saray rejimine işaret eden Erkek, “Eğer iktidar sahipleri samimilerse demokratik hukuk devletini tesis etmek için yapılacak yargı reformuna kuvvetler ayrılığı tesis edilerek başlanmalı” dedi.

Erkek, “Bu reform strateji belgesi, kanser hastasını aspirin ile tedavi etmeye çalışmaktadır” ifadelerini kullandı.

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İtiraf gibi: Yargı yerlerdeydi

Anadolu Ajansı’nın programında soruları yanıtlayan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yargı reformu hakkında, “Yargı yerlerdeydi. Şu anda bizim yargıya güveni arttırıcı, sorunları çözmek bizim için en önemli husus” diye konuştu.

Gül, avukatın etek boyuna tepki gösteren hakimle ilgili tartışmalar için de “Böyle yanlış uygulamalara fırsat vermeyeceğiz ki yargıya leke gelmesin. Anında gereken yapılmıştır” ifadelerini kullandı.

Gül, gazeteci Kadri Gürsel’e kelepçe takılmasına, “Kişi kendisi gelmiş, kelepçeyi neden takıyorsunuz? O görüntü kabul edilir değil” sözleri ile tepki gösterdi.

AKP döneminde büyük darbe alan düşünce ve ifade özgürlüğü hakkında da Gül, “İfadesinden, düşüncesinden, eleştirisinden dolayı hiç kimsenin hapis cezası ya da mahkumiyet almadığı bir sistemi hep beraber inşa edeceğiz” iddiasında bulundu.