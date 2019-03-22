22.03.2019
Anasayfa YAZARLAR Yalanla başa çıkmak

Yalanla başa çıkmak

BARIŞ İNCE BARIŞ İNCE

Yalana, yani doğru olmayan, gerçeğe uymayan söze neden başvurulur? Kendini ya da olayları yine kendine fırsat sağlayacak şekilde olduğundan farklı, büyük, iyi göstermek için olabilir. Günlük ilişkilerde çoğu zaman “pembe” olarak nitelendirilen işe abartı katarak anlatılan hikâyeler buna örnek olabilir.

Ya da bunların tersine bir sıkıntıya düştüğünde paçayı sıyırmak için olabilir. Burada yalan söylemenin temel motivasyonunun bir şeyleri kaybetme korkusu ya da zor duruma düşme paniği olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bu yalanlar gündelik yaşamda çoğu zaman daha büyük sorunlara yol açar.

Siyasette kendini olduğundan farklı, güçlü gösterme adına söylenen yalanlara, çoğunluğun oyuna dayalı demokrasilerde sık rastlanır. Liberal demokrasilerde düzen politikacılarının uydurma vaatleri, yapamayacağı şeyleri söylemeleri kanıksandı bile… Bunlar toplumda “pembe yalan” olarak değerlendirilmeye başlandı. İktidardakilerin kaybetme korkusu ve paniği ile söylediği yalan ve çarpıtmalar ise korkunç sonuçlara neden olabilir. Özellikle otoriter rejimler için bir devlet ya da hükümet politikası haline gelen yalan, oy deposu olarak gördüğü kesimleri kendine bağımlı kılmak ve karşıtlarını düşmanlaştırmak için kullanılırsa buradan büyük bir felaket çıkması muhtemeldir. Özellikle gücün sorgulanmadığı, baskıcı rejimlerde…

Bir süredir Türkiye’de iktidardakilerin, lehlerine gördükleri toplumsal kutuplaşmayı derinleştirmek için başlattıkları yalan ve iftira kampanyası tepki çekiyor. Dayandığı toplumsal tabanın ekonomik, gündelik nedenlerle kendisinden uzaklaştığını gören Saray ve çevresi, aynı kesimi korkular üzerinden konsolide etmeye çalışıyor. Bunu yaparken de kaybettiğini anladıkça pervasızlaşıyor.

Bu hamlelerin kimi zaman işe yaradığını düşünsek de bu kez ters teptiğini görmek mümkün. Kimi zaman “yalan da olsa hoşuma gidiyor, söyle” şeklinde özetlenebilecek kitle tepkisi, işler iyi gitmediğinde “yeter be, sallama artık” kıvamına gelebiliyor. Üstelik bu orantısız hamleler, zaten kafası karışmış tabanda, “ötekinin mağdur edildiği” görüntüsüne yol açabiliyor. Mansur Yavaş üzerinden yürütülen karalama kampanyasına, Kılıçdaroğlu’nun idam edilmesi söylemi ve İmamoğlu ile yaptığı programda rezalete imza atan “yandaşlığın dozunu kaçırmış” spiker eklenince işler ters tepmeye başlıyor.

Medyanın, yargının, polisin, devletin maddi olanaklarının tek elde toplanıp pervasızca kullanıldığı bu seçim sürecinde teslim alınamayan milyonların olduğunu görmek bile yalanın sanıldığı kadar güçlü olmadığını anlamamıza yol açar. Yine de burada kritik soru şu: Yalanla nasıl baş edilir?

Öncelikle şunu söylemeliyiz ki yalancının bu denli güçlü olduğu ve birilerinin yalana inanmak istediği bir toplumda yalanla baş etmek için doğruyu söylemek yeterli olmaz! İstediğiniz kadar, “ya olur mu, gerçek bu ama” deyin, yalan büyümeye, güçlenmeye devam edecektir. Burada tek çare, gerçeğin güçlenmesidir. Gerçeği söyleyenlerin ve gerçeğin arkasında duranların sayısı arttıkça yalanın alıcısı da düşecektir.

Gerçek, örgütlendiğinde gerçektir.

SON HABERLER

Yalanla başa çıkmak

BARIŞ İNCE -
Yalana, yani doğru olmayan, gerçeğe uymayan söze neden başvurulur? Kendini ya da...
Devamını Oku

Seçim öncesi taşınmaz satışı

HABER MERKEZİ -
31 Mart’ta gerçekleşecek seçime 9 gün kala, AKP’li Beyoğlu Belediyesi’nin sattığı arsalar...
Devamını Oku

14 milyonun elektriği, 5 milyonun doğalgazı: Borçtan Kesildi

birgun.net -
CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi’nin bilgi edinme hakkı kapsamında sorduğu sorulara...
Devamını Oku

Para bol, finansman ihtiyacı yok(muş)!

Yalçın Karatepe -
Berat Albayrak Trabzon’da yaptığı açıklamada “Hazinesinin parası bol, çok rahat. Hatta biz...
Devamını Oku

Beka ve gelecek!

İLHAN CİHANER -
AKP-MHP koalisyonu altında birleşen elitler, izledikleri politikalar nedeniyle memleketi çıkmaz yola soktular....
Devamını Oku

Sorumluluk ve şefkat

GÖZDE BEDELOĞLU -
Tekrar tekrar Farid Ahmed’i izliyorum. Onu duymak ve anlayabilmek için… Söyledikleri açık...
Devamını Oku

Beklenti

ÜNAL ÖZMEN -
Ziya Selçuk, seminer konuşmalarında sık sık bakanlığa atanmasıyla filizlenen beklentiden söz ediyor....
Devamını Oku

The Paper ve siyasetin yeraltısı…

MERYEM KORAY -
Netflix’de The Paper dizisini izliyorum; iki sezon ve toplam 23 bölümden oluşan...
Devamını Oku

Tenzili rütbe yapmışlar

HÜSEYİN İRFAN FIRAT -
SORU: Ben 2 yıldır bir firmada şef pozisyonunda çalışıyorum. Ameliyat geçirdim ve...
Devamını Oku

İzmir Newrozu’nda 16 gözaltı

birgun.net -
İzmir'de HDP il örgütünce organize edilen Newroz kutlamalarında "Abdullah Öcalan lehine slogan...
Devamını Oku
© BirGün Gazetesi