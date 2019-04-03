Anasayfa YAZARLAR Yalnızlaşan ağız Yalnızlaşan ağız TARIK GÜNERSEL 3 Nisan, 2019 03:10 “Tek ağız” düzenigeriletildidemokrasi güçlerince. AA değil: A a! - Reklam - SON HABERLER RTÜK’ten seçimlerde yayın yasağını ihlal eden kanallara inceleme birgun.net - 3 Nisan, 2019 10:28 Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarını yayın... Devamını Oku Açlık grevindekilerin ailelerine engelleme birgun.net - 3 Nisan, 2019 10:23 Cezaevlerinde açlık grevi yapan hükümlü ve tutukluların aileleri Adalet Bakanlığı yetkilileri ile... Devamını Oku Türkiye’de akademik özgürlük yok ediliyor birgun.net - 3 Nisan, 2019 10:12 Almanya Üniversite Rektörleri Konferansı, Türkiye’de bilim insanlarına yönelik giderek artan baskıyı eleştirdi.... Devamını Oku 20 kilo plastik yutan hamile balina yaşamını yitirdi birgun.net - 3 Nisan, 2019 10:11 İtalya’nın Sardunya Adasında hamile balina cansız olarak bulundu. Balinanın midesinden en az... Devamını Oku Enflasyon Mart ayında arttı birgun.net - 3 Nisan, 2019 10:07 Enflasyon, martta yüzde 1,03 artarken, yıllık bazda yüzde 19,71 oldu. Devamını Oku Nihat Doğan’dan “İstanbul ve Ankara’da konser vermeyecek” iddiasına hakaretle cevap birgun.net - 3 Nisan, 2019 10:02 AKP'ye yakınlığıyla bilinen türkücü Nihat Doğan, ''Bir daha İstanbul ve Ankara'da konser... Devamını Oku Zabıta memuruna tokata 5 yıl ceza birgun.net - 3 Nisan, 2019 09:55 İstanbul Kartal’da zabıta memuru Kenan Fidan’ı darp ettiği gerekçesi ile yargılanan eski... Devamını Oku Fikirlerin tartışılacağı yer mahkemeler değil birgun.net - 3 Nisan, 2019 09:46 DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu hakkında, 3 yıl önce bir panelde yaptığı... Devamını Oku Sağlıkçılar şiddete karşı g(ö)revde birgun.net - 3 Nisan, 2019 09:43 İzmir Sağlık Platformu’nu oluşturan meslek odası, sendika ve dernekler, Bornova Yunus Emre... Devamını Oku Mart ayında zam şampiyonu lahana birgun.net - 3 Nisan, 2019 09:38 İstanbul Ticaret Odası (İTO), mart ayında İstanbul’da perakende fiyatı en fazla artan... Devamını Oku Sonraki haber