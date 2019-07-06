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06.07.2019
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Yamanlar domatesi tezgahlara dönüyor

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

Karşıyaka Belediyesi, lezzetiyle ün yapan, ancak üretimi yok denecek kadar az olan Yamanlar domatesi için çalışma başlattı. ’Yamanlar Domatesi tezgahlara dönecek’ diyen Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, kooperatif kurarak domatesleri satın alacaklarını ve Kent Koop. Gıda marketler aracılığıyla tüketiciye ulaştıracaklarını söyledi.

BELEDİYE BAŞKANI İNCELEME YAPTI

Başkan Tugay, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi ve 1912 Karşıyaka Derneği Başkanı Doç. Dr. Cem Karagözlü, Karşıyaka Belediye Meclis Üyesi Dr. Kaan Akacun ve Kardiyolog Dr. Ahmet Altıntığ ile birlikte Yamanlar domatesinin yeniden üretilerek tüketiciye ulaşması için çalışma başlattı. 1 Nisan 2019’da Kardiyolog Dr. Ahmet Altıntığ’ın Yamanlar Köyü’nde bulunan tarlalarda üretimine başladığı 180 bin fideyi inceleyen Başkan Tugay, konuyla ilgili kooperatif kuracaklarını açıkladı. Önümüzdeki yıl 2-3 milyon arası fideye ulaşacaklarını ve fideleri üreticiye ücretsiz dağıtacaklarını belirten Tugay, “Yamanlar domatesi, ilçemizin markalarından birisidir. İnce kabuklu ve çok lezzetli olan domatesimizin üretimini artırmak ve eski günlerde olduğu gibi daha fazla insana ulaşmasını sağlamak istiyoruz. Üretimi konusunda bölge çiftçilerini teşvik edecek ve domatesleri belediye olarak satın alarak marketlerimizde satacağız. Yamanlar domatesini hak ettiği noktaya getirecek bu çalışmayı çok önemsiyor ve titizlikle sürdürüyoruz,” diye konuştu.

GENETİK KODLAMA YAPILACAK

Proje kapsamında kullanılan tohumlara Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından genetik kodlama yapılacak. Nesli tükenmek üzere olan tohumların artırılması gerektiğini belirten Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi ve 1912 Karşıyaka Derneği Başkanı Doç. Dr. Cem Karagözlü, “Çok kıymetli olan tohumların yabancı tohumla karışıp karışmadığına bakacağız. Projemizi bilimsel bir zemine de oturtmak istiyoruz. Ancak temel amacımız önemli bir değer olan Yamanlar domatesini yeniden tezgahlara döndürmek,” dedi.

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