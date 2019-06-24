Yandaş Cem Küçük: Rabia Naz olayı örtülmüştür

Yandaş gazeteci Cem Küçük katıldığı bir televizyon programında “Rabia Naz olayı örtülmüştür. Bu tür eleştirel konulara girince ne yazık ki AKP’liler telefon açıyor” dedi.

Giresun’un Eynesil ilçesinde 13 Nisan 2018’de evinin önünde yaralı bulunup kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan için İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Cem Küçük katıldığı programda “Rabia Naz olayı örtülmüştür. Bu tür eleştirel konulara girince ne yazık ki AKP’liler telefon açıyor” dedi.

Küçük, “Rabia Naz olayı örtülmüştür. Bu tür eleştirel konulara girince, ne yazık ki AKP’liler telefon açıyor. Beni de arıyor, Batuhan’ı da arıyor, patronumu da arıyor. Bakın Eynesil benim ilçemdir, AK Parti oyu yüzde 70-75. Allah korusun, Tayyip Bey’e bir kurşun gelse, o yüzde 70-75 ‘bana gelsin’ der. CHP yüzde 58 ile seçim kazandı orada. Fuat Uğur bir eleştiri getirdiğinde, Cem Küçük bir eleştiri getirdiğinde, ‘ya şunlar da yanlış, şu il başkanı işini yapamıyor’ dediğinde telefona sarılmanıza gerek yok.” ifadelerini kullandı.