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16.07.2019
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Yandaş derneklere yardım: Kamu zararı

Sayıştay, aralarında İmam Hatipliler Derneği’nin de bulunduğu bazı dernekler ile kulüplere il özel idarelerinden yapılan nakdi yardımlarla kamu zararı oluştuğu tespiti yaptı. Zararın sorumlulardan tazmin edilmesi kararlaştırıldı

Nurcan Gökdemir Nurcan Gökdemir

Sayıştay, iktidarın “arka bahçesi” olan dernek ve kulüplere il özel idarelerinin bütçelerinden yapılan yardımlar için “Kamu zararı oluştu, sorumlularından tazmin edilsin” dedi.

Sayıştay denetçileri, belediyelerden sonra il özel idarelerinin bütçelerinden de bazı dernek ve kulüplere yasaya aykırı olarak para aktarıldığı tespit edildi. Bu tespitler üzerine Sayıştay dairelerinde yapılan hesap yargılamalarında, aralarında İmam Hatip Lisesi Öğrencileri Eğitim ve Kültür Derneği’nin de bulunduğu bazı dernekler ile spor kulüplerine imzalanan protokoller dayanak oluşturularak kaynak aktarılmasının yasaya aykırı olduğuna kararı verildi. Kaynak aktarma sonucu oluşan zararın da sorumlularından tahsili istendi. Temyiz Kurulu, dört ayrı kaynak aktarma olayına ilişkin olarak dairelerin aldığı yasaya aykırılık kararını görüştü ve dairelerin kararını oy çokluğu ile onadı.

“YASAYA UYGUN” SAVUNMASI

İl özel idareleri yargılama sırasında yaptıkları savunmada, gençlik ve spor faaliyetlerini il sınırları içinde yapmakla görevli ve yetkili kılındığını, dolayısıyla özel idare bütçesinden spor ve eğitim faaliyetleri ile ilgili harcama yapılmasında 5302 sayılı Yasa açısından bir engel bulunmadığını savundu. Genel Yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde öngörülmüş olmak kaydıyla kamu yararı gözetilerek dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yardım yapılabileceğinin de hükme bağlandığı ifade edildi.

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KARAR 2012’DE DEĞİŞTİ

Temyiz Kurulu ise kararında, “Gerçek veya tüzel kişilere kanuni dayanağı olmadan kamu kaynağı kullandırılamaz, yardımda bulunulamaz veya menfaat sağlanamaz. Ancak, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde öngörülmüş olmak kaydıyla; kamu yararı gözetilerek dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yardım yapılabilir” hükmünü anımsattı.

Ayrıca belediyeler, özel idareler ve bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketlerin bütçelerine ödenek koyarak yardım yapabileceğine ilişkin uygulamanın 2012 yılında kaldırıldığı vurgulandı. Temyiz Kurulu kararında, “Bu nedenle, il özel idarelerince dernek, vakıf gibi kuruluşlara aynî veya nakdî yardım sağlanması mümkün değildir” denildi.

Sayıştay Temyiz Kurulu, sorumlulardan oluşan kamu zararının tazmin edilmesini de kararlaştırdı.

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