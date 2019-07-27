Yandaş Hürriyet AYM’nin Barış Akademisyenleri kararını hedef aldı

Yandaş Hürriyet gazetesi Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Barış Akademisyenleri ile ilgili verdiği hak ihlali kararını hedef aldı.
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildiriyi imzaladıkları için Barış Akademisyenlerinin “silahlı terör örgütü propagandası yapmak” suçundan cezalandırılması nedeniyle ifade özgürlüklerinin ihlal edildiğine karar verdi.
Hürriyet gazetesi bugün birinci sayfasında AYM’nin kararının tartışıldığını iddia etti. ‘Katliam’ diyeni haklı buldu’ başlığı ile yayımlanan haberde akademisyenlere kazandığı hukuk mücadelesi hedef alındı.