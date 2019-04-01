Yandaş medya ’30 sandık başkanı gözaltına alındı’ demişti: Emniyet ve Valilik ‘yalan haber’ dedi

Yandaş Sabah gazetesi İstanbul’da 30 sandık başkanının gözaltına alındığını iddia etmişti. Haber İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yalanlandı ve “Yerel seçimlere hile karıştırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan kimse yoktur” ifadeleri kullanıldı.

İlginizi çekebilir: CHP’den suç duyurusu

Sabah gazetesinin yandaş A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak’ı kaynak göstererek yayınladığı habere ilişkin açıklama yapan İstanbul Valiliği, “Basında yer alan ‘İstanbul’da bazı sandık kurulu başkan ve üyelerinin gözaltına alındığı’ yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır” dedi.

Yalan haberi yayınlayan yandaş medya kuruluşları, açıklamaların ardından haberi kaldırdı.

Konuyla ilgili Sözcü’den Tugay Saday’a açıklama yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, “Yerel seçimlere hile karıştırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan kimse yoktur. Sadece seçim günü asayiş kurallarını bozanlara yönelik bazı işlemler yapıldı” ifadelerini kullandı.

Açıklamanın devamında ise “Oy pusulasının resmini çeken 16, havaya ateş eden 5, kasten yaralama suçuna karışan 5, sözlü kavga eden 15, telefon ile oy kabinine giren 5, usulsüz ilan dağıtan 3, silah bulunduran 4 olmak üzere 75 kişiye işlem yapıldıktan sonra ifadeleri alınarak serbest bırakıldı” denildi.