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27.03.2019
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Yandaş medya dozu artırdı: Kara propagandaya dava yağmuru

Seçime dört gün kala iktidar ve yandaşlar kirli propagandanın dozunu artırdı. DHA, CHP ile ilgili yalan haber servis ederken, Hürriyet tepkiler üzerine Yıldırım’ın röportajını değiştirdi. Kirli propagandaya karşı muhalefet ve CNN International harekete geçti

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Hürriyet, gazetede yer alan Binali Yıldırım röportajını sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine internet sitesinde değiştirdi

Siyasi iktidar ve yandaşlar muhalefete yönelik kirli propagandada sınır tanımıyor. Sabah, Yeni Şafak, A Haber, Star, Akşam gibi havuz medyasıyla birlikte bir süre önce Doğan Grubu’ndan Demirören Grubu’nun eline geçen Hürriyet, Posta ve CNN Türk gibi yayın organlarında da her geçen gün muhalefet adayları hedef alınarak karalanıyor.

DHA’DAN ‘A HABER’ TİPİ HABER

Demirören Haber Ajansı (DHA) CHP’li belediyeler ve belediye başkan adayları aleyhine yandaş medyanın yaptığı haberlerin bire bir kopyalarını abonelerine geçmeyi sürdürüyor. DHA, son olarak CHP’li Çatalca Belediyesi ile ilgili ‘A Haber’ tarzı bir habere imza attı. “Hizmette CHP farkı: Gerçekte yok ama kataloglarda var” başlıklı haberde Çatalca halkının belediyeden çok rahatsız olduğu iddia ediliyor. CHP’nin belediye kataloglarında yer alan projelerin gerçekte var olmadığı öne sürülüyor.

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HÜRRİYET YILDIRIM’IN SÖZLERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Demirören Medya’ya bağlı olan Hürriyet gazetesinde AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın röportajındaki “İstanbul’dan daha çok vergi almamız gerekir. Daha çok vergi alındıkça ülke kalkınacak, İstanbul kalkınacak. Yani hepsi birbiriyle zincirleme reaksiyon gibi” ifadeleri gelen tepkiler üzerine sitede değiştirildi. Söz konusu ifadeler şöyle değiştirildi: “İstanbul, Türkiye’de ödenen vergilerin yüzde 49’unu toplarken, bu gelirden yüzde 10 pay almaktadır. İstanbul’un toplanan vergilerden aldığı pay artmalıdır.”

CNN’DEN CNNTÜRK’E SORUŞTURMA

CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan’ın CNN Türk’ün CHP’ye yönelik karalama haberlerinin ardından ikinci kez mektupla şikâyette bulunması üzerine CNN International tarafından soruşturma başlatıldı. CNN Türk yönetimine mektup yazan Özcan, CNN’in soruşturma sürecini başlattığını ve kanal yönetiminin kendilerine resmi bir yanıt göndereceğini belirtti.

Özcan mektubunda iki gün önce yandaş Sabah gazetesinin bir haberini kullanan CNN Türk’ün bir liste yayımlayarak bazı CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi adaylarının PKK ile bağlantılı olduğunu iddia etmesinin art niyet ve tarafgirlik olduğunu söyledi.

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CHP Genel Merkezi ve adaylar ise Sabah ve Hürriyet’in istihbarat raporlarına dayandığını iddia ederek yaptığı “CHP listelerinde PKK’li adaylar” haberlerinden dolayı suç duyurusunda bulunacak. Haberlerin yayımlandığı medya organlarına, tazminat davaları da açılacak. CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından hazırlanan dilekçelerde, yerel seçimlere çok kısa bir zaman kala yapılan bu haberlerle “hakaret, iftira, kişisel verilerin kaydedilmesi, verme veya ele geçirme, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçlarının işlendiği ifade edildi.

Haberlerde bu kişilerin isim ve soy isimlerinin yanında aile bilgileri dahil birçok kişisel verisinin bulunduğu belirtilen dilekçelerde, “Kişisel verilerin, kişilerin açık rızası dışında işlenmesi ve açıklanması suçtur” dendi.

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