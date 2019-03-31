Yandaş medya seçim yasaklarını deldi

Yerel seçimler için YSK’nin seçim yasakları için belirlediği saat 21.00, ancak AKP’ye yakın medya kurumları YSK’nin yasağı kaldırma açıklamasını beklemeden uydurma sonuçlarla yayın yapmaya başladı.

Hürriyet, Yeni Şafak, Star, Sabah gibi AKP yandaşı yayınlar, Anadolu Ajansı’ndan geldiği tahmin edilen verilerle seçim sonuç haritalarını 17.30 itibariyle yayına soktu.

Yandaş medyanın seçim haritalarında AKP’nin oyu geçen seçimlerde Anadolu Ajansı’nın yaptığı gibi çok yüksek görünüyor. Söz konusu yayınlarda İzmir’de dahi AKP’nin açık ara farkla önde gittiği öne sürülüyor.