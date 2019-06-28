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28.06.2019
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Yandaş medya: Türkiye Atina’yı vurabilir

birgun.net birgun.net

Türkiye ile Yunanistan arasında devam eden Doğu Akdeniz gerginliği üzerine haberler yapan iktidar medyası, Türkiye’nin Atina’yı vurma seçeneği olduğunu dile getiriyor.

Yeni Şafak gazetesinde Sertaç Aktan imzasıyla yayınlanan bir haberde uzman olduğu öne sürülen bazı isimlerle konu masaya yatırıldı. Haberde ‘uzmanların’ şu görüşüne yer verildi: “Uzmanlara göre sınırlı olsa da Türkiye tek bir askerini dahi riske etmeden Atina’yı vurabilecek enstrümanlara sahip. Yunanistan’ın modern tarihin hiçbir döneminde büyük güçlerin desteğini almadan Türkiye ile bire bir çatışmadığına değinen kaynaklar, “1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nda da gördük. Ada’ya hiçbir büyük platform getirmediler” görüşünü hatırlatıyor.”

Görüşün sahibi ise Savunma Politikası Analisti olarak tanıtılan Turan Oğuz.

Haberde Oğuz’un sıraladığı ‘yapılabilecekler’ listesi şöyle yer alıyor:

1- İlk olarak kendi sınırlarımızın içinden azami 120 km menzilli topçu roket ve füzelerini kullanabiliriz. Bunlar, yakındaki adalarda yer alan Yunan askeri çıkarlarına zarar verir. Bu adalarda kullandıkları askeri üsler ve havaalanları en basit topçu roket ve füzelerimizin menzili içinde.

2-Yine, atış zarfına bağlı olmak üzere, azami 100-110 km menzile sahip, savaş uçaklarından atılabilen kanatlı güdüm kitlerimiz (KGK) mevcut.

3-Eğer Türkiye daha uzun bir menzilde müdahale etmek isterse o zaman 150 km menzilli J600T-Yıldırım karadan karaya füzelerimiz devreye girer. Bu balistik füzelerimizle yine menzili içindeki adaları vurma kabiliyetimiz var.

4- Daha da uzun menzilli müdahaleler için kendi hava sahamızda uçan uçaklarımızdan SOM seyir füzelerimizi kullanabiliriz ki onların menzili 280 km’nin üzerinde.

5- Sıcak temasa girmeden atabileceğimiz adımlar bunlarla da sınırlı değil. Pençe Harekatı’nda rüşdünü ispatlayan Bora balistik füzeleri var. Bora’nın menzili de azami 280 km civarı. Yani istersek bu mobil sistem ile teorik olarak Yunanistan’ın başkenti Atina dahi vuruş alanımızın içine girmiş oluyor. Böyle bir hamle de Türkiye’nin olası seçeneklerinden biri.

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